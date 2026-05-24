iPhone 18 Pro: Kehrt das echte Schwarz zurück? Kamera-Leak gibt erste Hinweise auf die Farbpalette

Die Gerüchteküche rund um Apples zukünftige iPhone-Generationen steht niemals still. Kaum richten sich die Augen auf die kommenden Modelle des aktuellen Jahres, tauchen bereits erste handfeste Hinweise auf die übernächste Generation auf. Ein aktueller Bericht des Tech-Portals 9to5Mac, basierend auf einem angeblichen Leak aus der Lieferkette für Kamera-Komponenten, gibt nun einen ersten Ausblick auf die mögliche Farbpalette des iPhone 18 Pro.
Das spannendste Detail vorweg: Ein echtes, tiefes Schwarz könnte sein Comeback feiern.
Inhaltsverzeichnis
Was der Kamera-Leak verrät
Der jüngste Leak konzentriert sich auf die Gehäusekomponenten der rückseitigen Kameramodule. Da Apple die Kamera-Inseln farblich exakt an das restliche Titan-Chassis der Pro-Modelle anpasst, lassen sich aus diesen Bauteilen präzise Rückschlüsse auf die finalen Gerätefarben ziehen.
In den letzten Jahren hatte Apple beim iPhone 15 Pro und 16 Pro eher auf ein dunkles Grau („Titan Schwarz“) gesetzt, das je nach Lichteinfall oft hell wirkte. Die neuen Komponenten deuten nun darauf hin, dass Apple zu einem deutlich satteren, tieferen Schwarz zurückkehren möchte – ähnlich dem beliebten „Graphit“ oder „Weltraumschwarz“ früherer Generationen.
Die voraussichtliche Farbpalette des iPhone 18 Pro
Basierend auf den geleakten Bauteilen und Apples bisheriger Produktstrategie kristallisiert sich für das iPhone 18 Pro folgendes Farbspektrum heraus:
|Farbe
|Erwartete Charakteristik
|Status
|Deep Black / Weltraumschwarz
|Ein echtes, sehr dunkles Schwarz; ersetzt das aktuelle Titan Schwarz.
|Neu durch Leak bestätigt
|Titan Natur
|Der klassische, rohe Titan-Look; bleibt voraussichtlich als Bestseller erhalten.
|Sehr wahrscheinlich
|Titan Silber / Weiß
|Ein helles, klares Silber für Liebhaber klassischer Designs.
|Sehr wahrscheinlich
|Die „Trend-Farbe“
|Apple führt jährlich einen neuen Akzentton ein (z. B. Wüstensand oder tiefes Bronze). Hierzu fehlen noch konkrete Details.
|Noch unbekannt
Warum Leaks zu diesem Zeitpunkt mit Vorsicht zu genießen sind
Obwohl Leaks aus der Lieferkette bezüglich der Farben oft eine hohe Trefferquote aufweisen, ist bis zum offiziellen Release des iPhone 18 Pro im September 2026 noch viel Zeit.
- Prototypen-Status: Apple testet in dieser Phase meist verschiedene Eloxierungs- und Beschichtungsverfahren.
- Technische Anpassungen: Sollten bei der Produktion des tiefschwarzen Titan-Finishs Kratzempfindlichkeiten oder Verfärbungen auftreten, kann Apple die Reißleine ziehen und den Farbton bis zur Massenproduktion im nächsten Jahr noch anpassen.
Fest steht jedoch: Die Rückkehr zu einem kompromisslosen Schwarz steht bei vielen Nutzern ganz oben auf der Wunschliste. Der aktuelle Leak zeigt, dass Apple diesen Wunsch offenbar ernst nimmt.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.