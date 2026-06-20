Die Zukunft des iPhone-Designs: Das „Quad-Curved“-Display nimmt Gestalt an

Apple bereitet sich auf eine signifikante Design-Evolution seiner Smartphone-Reihe vor. Aktuelle Berichte und geleakte Informationen aus den laufenden Testphasen deuten darauf hin, dass Apple für die kommende iPhone-Generation – voraussichtlich die iPhone-19-Pro-Serie im Jahr 2027 – einen radikalen Schritt wagt: die Einführung eines sogenannten „Quad-Curved“-Displays.

Was bedeutet „Quad-Curved“?

Im Gegensatz zu bisherigen Displays, die entweder flach sind oder lediglich an den Seiten leicht abgerundet, beschreibt ein Quad-Curved-Display eine Glasoberfläche, die sich über alle vier Kanten des Geräts wölbt. Das Ziel ist ein nahezu nahtloser Übergang in den Rahmen, wodurch Bildschirmränder optisch fast vollständig verschwinden.

Testphase und technische Herausforderungen

Die Entwicklung befindet sich derzeit in einer entscheidenden Phase. Informationen deuten darauf hin, dass sich die iPhone-19-Pro-Modelle aktuell in der sogenannten EVT-Phase (Engineering Validation Testing) befinden, in der die Hardware-Funktionen auf Herz und Nieren geprüft werden.

Einige der technischen Herausforderungen, vor denen die Entwickler in Cupertino stehen, sind:

Frontkamera-Integration: Während die Face-ID-Sensorik bereits erfolgreich unter das Display verlagert werden konnte, bereitet die Unter-Display-Kamera weiterhin Schwierigkeiten. Aktuelle Prototypen verfügen daher noch über eine kleine Loch-Aussparung („Hole-Punch“) für die Frontkamera.

Während die Face-ID-Sensorik bereits erfolgreich unter das Display verlagert werden konnte, bereitet die Unter-Display-Kamera weiterhin Schwierigkeiten. Aktuelle Prototypen verfügen daher noch über eine kleine Loch-Aussparung („Hole-Punch“) für die Frontkamera. Differenzierung zum Jubiläums-Modell: Apple plant für 2027 – dem 20. Jubiläum des ursprünglichen iPhone – eine besondere Modellreihe, oft als „iPhone 20“ bezeichnet. Die Herausforderung besteht darin, das Design des iPhone 19 Pro vom potenziellen Jubiläumsmodell abzuheben. Es ist denkbar, dass Apple ein komplett unterbrechungsfreies Display (ohne Loch-Aussparung) exklusiv diesem speziellen Jubiläumsmodell vorbehält.

Ein Jahr der Innovation

Das Jahr 2027 verspricht, eines der wichtigsten Jahre in der Geschichte Apples zu werden. Neben dem neuen Display-Design der Pro-Serie wird erwartet, dass Apple seine Roadmap durch ein breites Portfolio erweitert, das von einem günstigeren „e“-Modell bis hin zu neuen Foldable-Ansätzen reicht.

Ob das gebogene Display tatsächlich seinen Weg in die Massenproduktion findet, wird letztlich davon abhängen, ob Apple die hohen Anforderungen an Bildqualität und Fertigungsstabilität bis zum anvisierten Release-Zeitpunkt erfüllen kann.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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