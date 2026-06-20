Preis-Leistungs-Tipp: Samsung Galaxy Z Flip7 FE im Unlimited-Tarif zum Sparpreis

Wer auf der Suche nach einem modernen faltbaren Smartphone ist, ohne dabei ein Vermögen für die monatlichen Mobilfunkkosten auszugeben, für den könnte ein aktueller Deal von Sparhandy besonders attraktiv sein. Das Samsung Galaxy Z Flip7 FE ist derzeit in Kombination mit einem Tarif erhältlich, der besonders für Power-User interessant ist, die sich keine Gedanken mehr über ihr Datenvolumen machen möchten.

Die Details zum Angebot

Das Paket kombiniert das kompakte Foldable von Samsung mit einem leistungsstarken Tarif für tägliche Nutzung:

Smartphone: Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE Tarif: Mobile Unlimited M

Mobile Unlimited M Leistung: Unbegrenztes Datenvolumen mit 5G/LTE-Geschwindigkeit

Unbegrenztes Datenvolumen mit 5G/LTE-Geschwindigkeit Einmalige Zuzahlung: 99,95 €

99,95 € Monatliche Grundgebühr: 29,99 €

29,99 € Anschlussgebühr: 39,99 €

39,99 € ZUM DEAL*

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Warum dieser Deal überzeugt

Die Kombination aus einem Falt-Smartphone der neuesten Generation und einer „Unlimited“-Flatrate ist in dieser Preisklasse selten. Besonders hervorzuheben sind folgende Punkte:

Sorgenfreies Surfen: Mit dem Tarif „Mobile Unlimited M“ entfällt die Drosselung oder das Nachbuchen von Datenvolumen. Dies ist ideal für Nutzer, die regelmäßig Videos streamen, in sozialen Medien aktiv sind oder ihr Gerät als Hotspot für das Tablet oder den Laptop nutzen. Hardware zum attraktiven Preis: Eine Zuzahlung von unter 100 € für ein Gerät dieser Kategorie ist ein solider Wert, besonders wenn man die Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit betrachtet. Kompaktes Design: Das Z Flip7 FE bietet die gewohnte Samsung-Qualität im Flip-Format, das in jede Tasche passt und durch den speziellen Klappmechanismus einen echten Mehrwert im Alltag bietet. ZUM DEAL*

Für wen lohnt sich das Angebot?

Dieser Tarif richtet sich primär an Nutzer, die ihr Smartphone intensiv nutzen und dabei auf ein stabiles 5G-Netz angewiesen sind. Durch die unbegrenzte Datenflatrate ist man zudem für die Zukunft gewappnet, da Anwendungen und Medieninhalte immer datenintensiver werden.

Fazit: Wer ein modernes Samsung-Smartphone sucht und gleichzeitig einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen zu einer monatlichen Rate unter 30 Euro ergattern möchte, findet hier eine sehr stimmige Kombination aus Hardware und Service.

Hinweis: Wie bei allen Mobilfunkverträgen empfiehlt es sich, vor Abschluss die Netzabdeckung am eigenen Wohn- und Arbeitsort kurz zu prüfen, um das volle Potenzial der 5G-Verbindung nutzen zu können.

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