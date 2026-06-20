Apple A22 Pro Chip mit 1,4-nm-Fertigung für 2028 erwartet

Die technologische Entwicklung im Bereich der Halbleiterfertigung schreitet in rasantem Tempo voran. Nachdem Apple mit der Einführung der 2-Nanometer-Fertigung (N2) für die kommende A20-Generation einen neuen Standard gesetzt hat, verdichten sich die Berichte über den nächsten großen Sprung: Den Übergang zur 1,4-Nanometer-Technologie (A14-Node) im Jahr 2028.

Der A22 Pro als Speerspitze der Innovation

Aktuellen Branchenanalysen und Berichten zufolge plant Apple, die High-End-Modelle seiner iPhone-Serie im Jahr 2028 mit dem neuen A22 Pro auszustatten. Dieser Chip soll als erster Apple-Prozessor im fortschrittlichen 1,4-nm-Verfahren von TSMC gefertigt werden.

Diese technologische Umstellung markiert einen entscheidenden Schritt in der Effizienz- und Leistungsstrategie des Unternehmens. Die Vorteile des 1,4-nm-Prozesses gegenüber der 2-nm-Generation sind beträchtlich:

Leistungssteigerung: Erwartet wird eine um etwa 10 bis 15 % höhere Performance bei gleichbleibendem Energieverbrauch.

Erwartet wird eine um etwa 10 bis 15 % höhere Performance bei gleichbleibendem Energieverbrauch. Energieeffizienz: Alternativ ermöglicht die neue Architektur eine Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 30 % bei identischer Rechenleistung.

Alternativ ermöglicht die neue Architektur eine Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 30 % bei identischer Rechenleistung. Logikdichte: Die Strukturbreite erlaubt eine Erhöhung der Transistordichte um mehr als 20 %, was den Weg für noch komplexere KI-Funktionen und On-Device-Berechnungen ebnet.

Strategische Partnerschaften und Produktion

Wie bei den vorangegangenen Generationen bleibt TSMC der primäre Fertigungspartner für Apple. Die Produktion findet in den hochmodernen taiwanesischen Anlagen statt, wobei TSMC bereits massiv in die Infrastruktur für diese „A14“-Generation investiert hat.

Aufgrund der immensen Kosten – Schätzungen gehen von rund 45.000 US-Dollar pro Wafer aus – wird Apple diese teure Fertigungstechnologie voraussichtlich zunächst exklusiv den „Pro“-Modellen des iPhone 20 vorbehalten. Zudem gibt es Berichte, dass Apple zur Risikominimierung und Diversifizierung seiner Lieferkette die Einbindung von Intel als zusätzliche Foundry-Option evaluiert, um den hohen Bedarf an moderner Rechenleistung zu decken.

Ausblick: Der Weg zum Sub-Nanometer-Bereich

Der A22 Pro bildet für Apple die Brücke in eine Ära, in der die Grenzen der physikalischen Skalierung zunehmend durch neue Fertigungsverfahren und Chiplet-Architekturen verschoben werden. Während der Markt 2028 den Fokus auf 1,4 nm legt, bereitet die Industrie bereits die nächsten Schritte in Richtung sub-1-nanometer-Strukturen vor, die ab 2029/2030 in den Fokus rücken könnten.

Mit dem A22 Pro positioniert sich Apple einmal mehr als Vorreiter, der durch vertikale Integration von Hardware und Software das Maximum aus den jeweils modernsten Halbleiter-Roadmaps herausholt.