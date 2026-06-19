Globaler Smartphone-Markt unter Druck: nur Apple und Huawei im Plus

Der globale Smartphone-Markt durchlebt derzeit eine schwierige Phase: In der 20. Woche des Jahres 2026 sanken die weltweiten Verkaufszahlen um 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit verzeichnet der Markt nun bereits die neunte Woche in Folge einen negativen Wachstumstrend, der maßgeblich durch eine anhaltend schwache Verbrauchernachfrage geprägt ist.

Marktdynamik: Apple und Huawei trotzen dem Trend

Während der Gesamtmarkt schwächelt, zeigen sich deutliche Unterschiede in der Leistungsfähigkeit einzelner Hersteller. Besonders Apple und Huawei konnten sich der allgemeinen Entwicklung entziehen: Während die Verkäufe von Apple um 10 % und die von Huawei um beeindruckende 23 % stiegen, blieb Samsung auf einem stabilen Niveau.

Im Gegensatz dazu gerieten andere große chinesische Hersteller wie Xiaomi, OPPO und vivo unter Druck. Sie zeigten sich anfälliger für Schwankungen in der Komponentenversorgung und steigende Kosten. Dies schränkte ihre Flexibilität bei der Preisgestaltung sowie bei Werbeaktionen erheblich ein, was sich direkt in schleppenden Verkaufszahlen niederschlug.

Lieferketten als entscheidender Wettbewerbsvorteil

Die aktuelle Situation verdeutlicht, dass die Stabilität der Lieferkette im Jahr 2026 der entscheidende Wettbewerbsvorteil ist. Besonders die Verfügbarkeit von KI-optimierten Speicherkomponenten – die in direkter Konkurrenz zur Nachfrage aus Rechenzentren stehen – hat die Kluft zwischen den Herstellern vergrößert.

Sujeong Lim, Associate Director bei Counterpoint Research, betont: „Brands mit stabilen Lieferketten und hoher Transparenz bei Schlüsselkomponenten wie Speicher konnten konsistentere Preis- und Werbestrategien beibehalten. Apple befindet sich in dieser Hinsicht in einer vorteilhaften Position.“ Bei Huawei führt Lim den Erfolg vor allem auf die Stärke im chinesischen Markt, die Unterstützung durch die heimische Politik und eine lokalisierte Lieferkettenstruktur zurück.

Strategiewechsel der OEMs

Angesichts der anhaltenden makroökonomischen Instabilität und der Erwartung, dass die Speicherpreise für den Rest des Jahres 2026 hoch bleiben werden, haben die Hersteller ihre Strategien angepasst. Research Director Tarun Pathak erklärt, dass sich die OEMs nun auf einen vorsichtigeren Ansatz verlegt haben.

Um den Druck abzufedern, setzen die Unternehmen laut Pathak auf einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen:

Preisanpassungen: Eine strategische Erhöhung der Verkaufspreise.

Eine strategische Erhöhung der Verkaufspreise. Produktstrategie: Eine Neuausrichtung bei Produkteinführungen sowie eine aggressivere Kostenoptimierung, bei der in einigen Geräten Einsparungen bei bestimmten Funktionen vorgenommen werden („cutting corners“).

Eine Neuausrichtung bei Produkteinführungen sowie eine aggressivere Kostenoptimierung, bei der in einigen Geräten Einsparungen bei bestimmten Funktionen vorgenommen werden („cutting corners“). Vertrieb: Ein effizienteres Management der Absatzkanäle.

Trotz lokaler Werbeaktionen, etwa in China und Indien, bleibt die globale Nachfrage insgesamt verhalten, was die Hersteller dazu zwingt, ihre Handlungsspielräume in einem schwierigen Marktumfeld kontinuierlich neu auszuloten.