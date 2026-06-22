Gurman: Apples Zukunft hängt vom Design ab

Der designierte Apple-CEO John Ternus steht vor einer weitaus komplexeren Aufgabe als der bloßen Verwaltung eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Wie Mark Gurman (Bloomberg) analysiert, wird einer seiner kritischsten Schritte der Wiederaufbau der internen Design-Kultur sein. Über Jahre hinweg habe Apple einen Teil der Kohärenz verloren, die das Unternehmen einst definierte – jene Fähigkeit, Hardware, Software und Nutzererlebnis zu einer „unvermeidlichen“ Einheit zu verschmelzen.

Das Ende der Ära Ive und der neue Fokus

Nach dem Abgang von Jony Ive wandelte sich Apple hin zu einer stärker operativen, verteilten Struktur. Während dies bei der Pflege etablierter Produktlinien funktionierte, litt darunter der einheitliche „Design-Voice“ des Konzerns. Aktuelle Produkte sind technisch exzellent, wirken jedoch laut Kritikern weniger kulturell prägend.

John Ternus, der selbst aus der Hardware-Entwicklung stammt, bringt zwar die nötige Expertise für die technischen Herausforderungen der nächsten Jahre mit – etwa bei faltbaren iPhones, Smartglasses oder Robotik –, doch er muss eine entscheidende Frage klären: Wie viel Autonomie erhält das Design-Team zurück?

Die Herausforderungen: KI und der Wettbewerb

Der Druck auf Apple wächst, da sich die Interaktion mit Technologie grundlegend wandelt. KI-gesteuerte Geräte benötigen keine alten Interface-Konventionen, sondern eine neue Designsprache für Gesten, Sprache und kontextbezogene Intelligenz. Hier droht Apple die Führung zu verlieren:

Verlust von Talenten: Die Abwanderung hochkarätiger Designer zur Konkurrenz – insbesondere zu Meta – verschärft die Lage, da Rivalen zunehmend in Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit investieren.

Die Abwanderung hochkarätiger Designer zur Konkurrenz – insbesondere zu Meta – verschärft die Lage, da Rivalen zunehmend in Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit investieren. Design als Kernkompetenz: In der Welt der generativen KI ist Design mehr als nur die „letzte Schicht“ eines Produkts. Es ist die Instanz, die entscheidet, wie Vertrauen aufgebaut wird, wann KI sichtbar sein soll und wie komplexe Abstraktionen für den Nutzer vereinfacht werden.

In der Welt der generativen KI ist Design mehr als nur die „letzte Schicht“ eines Produkts. Es ist die Instanz, die entscheidet, wie Vertrauen aufgebaut wird, wann KI sichtbar sein soll und wie komplexe Abstraktionen für den Nutzer vereinfacht werden. Kulturelle Spannung: Ternus muss die Balance zwischen Technik und Design wiederherstellen. Ein rein ingenieurgetriebenes Apple läuft Gefahr, zwar beeindruckende, aber „seelenlose“ Produkte zu bauen.

Ein Wendepunkt für die Identität

Der Bericht unterstreicht, dass es nicht um Nostalgie für die Ära von Steve Jobs oder Jony Ive geht. Apple ist heute ein zu komplexer Konzern, als dass ein einzelnes, kleines Studio die gesamte Last tragen könnte. Stattdessen braucht Apple eine klare Design-Autorität, die in der Lage ist, „Nein“ zu sagen, und die sicherstellt, dass Design wieder eine zentrale Entscheidungsgewalt im Produktprozess ist – und nicht nur ein abschließender Arbeitsschritt.

Letztlich steht eine fundamentale Frage im Raum: Bleibt Apple das Unternehmen, das definiert, wie sich Technologie anfühlen soll, oder wird es zu einem Konzern, der bestehende Geräte lediglich verfeinert? Für John Ternus wird die Antwort darauf davon abhängen, ob es ihm gelingt, die Design-Organisation als Herzstück der Innovation zu reaktivieren, bevor die nächste Welle der KI-Hardware den Markt erreicht.