Sparhandy zündet den Preis-Turbo: Top-Smartphones für nur 1 € Zuzahlung im Tarif-Bundle!

Der Mobilfunk-Vermittler Sparhandy lässt aktuell die Preise purzeln. Wer auf der Suche nach einem neuen Top-Smartphone ist, aber die hohen Anschaffungskosten für das Gerät scheut, wird hier fündig. In einer aktuellen Deal-Offensive bietet der Händler Spitzenmodelle von Samsung, Google, Xiaomi und Honor für eine einmalige Zuzahlung von gerade einmal 1 € an. Gekoppelt sind die Geräte an starke Tarife im Netz der Telekom, von Vodafone oder o2 – oft winken sogar noch attraktive Cashback-Aktionen oder Wechselboni. Wir haben die besten Angebote für Sie übersichtlich zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
1. Xiaomi-Deals: Massiver Speicher zum Knallerpreis
Wer extrem viel Speicherplatz für Fotos, Videos und Apps benötigt, kommt an diesen beiden Angeboten für das Xiaomi 15T Pro mit gigantischen 1 TB Speicher kaum vorbei.
Im Telekom-Netz (mit 120 € Cashback)
- Tarif: MagentaMobil S Eco (Telekom-Netz)
- Leistung: 30 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat
- Grundgebühr: 39,95 € monatlich
- Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO
- Highlight: Satte 120 € Cashback direkt von der Telekom!
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Im Vodafone-Netz (mit 100 € Wechselbonus)
- Tarif: Smart Entry Spezial (Vodafone-Netz)
- Leistung: 50 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat
- Grundgebühr: 29,99 € monatlich
- Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO
- Highlight: 100 € Bonus bei Rufnummernmitnahme (MNP). Profitieren Sie zudem von Gigakombi- oder Young-Vorteilen, falls berechtigt.
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2. Samsung Galaxy Deals: S24 und das brandneue S26
Sowohl das bewährte Flaggschiff des Vorjahres als auch die topaktuelle Generation sind für einen schmalen Taler bei der Hardware-Zuzahlung zu haben.
Samsung Galaxy S24 (128 GB) bei Vodafone
- Tarif: Smart Entry Spezial (Vodafone-Netz)
- Leistung: 50 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat
- Grundgebühr: 29,99 € monatlich
- Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO
- Highlight: 100 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme; Gigakombi- und Young-Vorteile möglich.
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Samsung Galaxy S26 (256 GB) bei der Telekom
- Tarif: MagentaMobil S Eco (Telekom-Netz)
- Leistung: 30 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat
- Grundgebühr: 39,95 € monatlich
- Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,95 € Anschlussgebühr + 10 € CPO
- Highlight: 100 € Cashback von der Telekom (Gilt exklusiv für die Gerätefarben Schwarz und Weiß).
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Samsung Galaxy S26 (256 GB) bei o2 (300 GB Daten-Monster!)
- Tarif: o2 Mobile XL
- Leistung: Gewaltige 300 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat
- Grundgebühr: 34,99 € monatlich
- Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO (Aktion gilt für die Farben Schwarz und Weiß)
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3. Google Pixel Deals: Unbegrenztes Surfen oder maximales Sparen
Google-Fans kommen bei Sparhandy voll auf ihre Kosten – egal, ob es das absolute XL-Flaggschiff mit unlimitiertem Datenvolumen oder das smarte Budget-Modell sein soll.
Google Pixel 10 Pro XL (256 GB) mit echter Daten-Flat
- Tarif: o2 Mobile Unlimited on Demand (Aktion Handy5)
- Leistung: Unbegrenztes 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat
- Grundgebühr: 39,99 € monatlich
- Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO
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Google Pixel 10a (128 GB) für unter 20 € im Monat
- Tarif: otelo Allnet-Flat Classic (Vodafone-Netz)
- Leistung: 50 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat
- Grundgebühr: Unschlagbare 19,99 € monatlich
- Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO
- Highlight: 100 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme; zusätzliche Vorteile für junge Leute (Young-Vorteil) verfügbar.
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4. Geheimtipp: Honor 600 Pro (512 GB) im besten Netz
Wer eine edle Optik, eine hervorragende Kamera und satten Speicher sucht, sollte das Oberklasse-Modell von Honor ins Auge fassen.
- Tarif: MagentaMobil S Eco (Telekom-Netz)
- Leistung: 30 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat
- Grundgebühr: 39,95 € monatlich
- Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO
- Highlight: Auch hier erstattet die Telekom 120 € via Cashback zurück!
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Fazit & Hinweis: Die Kombination aus nur 1 € Einmalzahlung für topaktuelle Premium-Smartphones und den stark ausgestatteten Tarifen sorgt für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Insbesondere die Bundles mit zusätzlichem Cashback oder Wechselbonus drücken die rechnerischen Monatskosten effektiv nach unten. Wie gewohnt sind solche Aktionstarife bei Sparhandy zeitlich streng limitiert – schnelles Zugreifen lohnt sich!
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.