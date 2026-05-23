Sparhandy zündet den Preis-Turbo: Top-Smartphones für nur 1 € Zuzahlung im Tarif-Bundle!

Der Mobilfunk-Vermittler Sparhandy lässt aktuell die Preise purzeln. Wer auf der Suche nach einem neuen Top-Smartphone ist, aber die hohen Anschaffungskosten für das Gerät scheut, wird hier fündig. In einer aktuellen Deal-Offensive bietet der Händler Spitzenmodelle von Samsung, Google, Xiaomi und Honor für eine einmalige Zuzahlung von gerade einmal 1 € an. Gekoppelt sind die Geräte an starke Tarife im Netz der Telekom, von Vodafone oder o2 – oft winken sogar noch attraktive Cashback-Aktionen oder Wechselboni. Wir haben die besten Angebote für Sie übersichtlich zusammengefasst.

1. Xiaomi-Deals: Massiver Speicher zum Knallerpreis

Wer extrem viel Speicherplatz für Fotos, Videos und Apps benötigt, kommt an diesen beiden Angeboten für das Xiaomi 15T Pro mit gigantischen 1 TB Speicher kaum vorbei.

Im Telekom-Netz (mit 120 € Cashback)

Tarif: MagentaMobil S Eco (Telekom-Netz)

MagentaMobil S Eco (Telekom-Netz) Leistung: 30 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat

30 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat Grundgebühr: 39,95 € monatlich

39,95 € monatlich Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO

1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO Highlight: Satte 120 € Cashback direkt von der Telekom!

Satte direkt von der Telekom! 👉 Hier geht’s zum Telekom-Deal bei Sparhandy

Im Vodafone-Netz (mit 100 € Wechselbonus)

Tarif: Smart Entry Spezial (Vodafone-Netz)

Smart Entry Spezial (Vodafone-Netz) Leistung: 50 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat

50 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat Grundgebühr: 29,99 € monatlich

29,99 € monatlich Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO

1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO Highlight: 100 € Bonus bei Rufnummernmitnahme (MNP). Profitieren Sie zudem von Gigakombi- oder Young-Vorteilen, falls berechtigt.

bei Rufnummernmitnahme (MNP). Profitieren Sie zudem von Gigakombi- oder Young-Vorteilen, falls berechtigt. 👉 Hier geht’s zum Vodafone-Deal bei Sparhandy

2. Samsung Galaxy Deals: S24 und das brandneue S26

Sowohl das bewährte Flaggschiff des Vorjahres als auch die topaktuelle Generation sind für einen schmalen Taler bei der Hardware-Zuzahlung zu haben.

Samsung Galaxy S24 (128 GB) bei Vodafone

Tarif: Smart Entry Spezial (Vodafone-Netz)

Smart Entry Spezial (Vodafone-Netz) Leistung: 50 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat

50 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat Grundgebühr: 29,99 € monatlich

29,99 € monatlich Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO

1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO Highlight: 100 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme; Gigakombi- und Young-Vorteile möglich.

bei Rufnummernmitnahme; Gigakombi- und Young-Vorteile möglich. 👉 Hier geht’s zum Galaxy S24 Deal bei Sparhandy

Samsung Galaxy S26 (256 GB) bei der Telekom

Tarif: MagentaMobil S Eco (Telekom-Netz)

MagentaMobil S Eco (Telekom-Netz) Leistung: 30 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat

30 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat Grundgebühr: 39,95 € monatlich

39,95 € monatlich Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,95 € Anschlussgebühr + 10 € CPO

1 € Zuzahlung + 39,95 € Anschlussgebühr + 10 € CPO Highlight: 100 € Cashback von der Telekom (Gilt exklusiv für die Gerätefarben Schwarz und Weiß).

von der Telekom (Gilt exklusiv für die Gerätefarben Schwarz und Weiß). 👉 Hier geht’s zum Galaxy S26 Telekom-Deal bei Sparhandy

Samsung Galaxy S26 (256 GB) bei o2 (300 GB Daten-Monster!)

Tarif: o2 Mobile XL

o2 Mobile XL Leistung: Gewaltige 300 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat

Gewaltige 300 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat Grundgebühr: 34,99 € monatlich

34,99 € monatlich Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO (Aktion gilt für die Farben Schwarz und Weiß)

1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO (Aktion gilt für die Farben Schwarz und Weiß) 👉 Hier geht’s zum Galaxy S26 o2-Deal bei Sparhandy

3. Google Pixel Deals: Unbegrenztes Surfen oder maximales Sparen

Google-Fans kommen bei Sparhandy voll auf ihre Kosten – egal, ob es das absolute XL-Flaggschiff mit unlimitiertem Datenvolumen oder das smarte Budget-Modell sein soll.

Google Pixel 10 Pro XL (256 GB) mit echter Daten-Flat

Tarif: o2 Mobile Unlimited on Demand (Aktion Handy5)

o2 Mobile Unlimited on Demand (Aktion Handy5) Leistung: Unbegrenztes 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat

5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat Grundgebühr: 39,99 € monatlich

39,99 € monatlich Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO

1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO 👉 Hier geht’s zum Pixel 10 Pro XL Deal bei Sparhandy

Google Pixel 10a (128 GB) für unter 20 € im Monat

Tarif: otelo Allnet-Flat Classic (Vodafone-Netz)

otelo Allnet-Flat Classic (Vodafone-Netz) Leistung: 50 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat

50 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat Grundgebühr: Unschlagbare 19,99 € monatlich

Unschlagbare 19,99 € monatlich Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO

1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO Highlight: 100 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme; zusätzliche Vorteile für junge Leute (Young-Vorteil) verfügbar.

bei Rufnummernmitnahme; zusätzliche Vorteile für junge Leute (Young-Vorteil) verfügbar. 👉 Hier geht’s zum Pixel 10a Deal bei Sparhandy

4. Geheimtipp: Honor 600 Pro (512 GB) im besten Netz

Wer eine edle Optik, eine hervorragende Kamera und satten Speicher sucht, sollte das Oberklasse-Modell von Honor ins Auge fassen.

Tarif: MagentaMobil S Eco (Telekom-Netz)

MagentaMobil S Eco (Telekom-Netz) Leistung: 30 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat

30 GB 5G/LTE Datenvolumen, Allnet- & SMS-Flat Grundgebühr: 39,95 € monatlich

39,95 € monatlich Einmalige Kosten: 1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO

1 € Zuzahlung + 39,99 € Anschlussgebühr + 10 € CPO Highlight: Auch hier erstattet die Telekom 120 € via Cashback zurück!

Auch hier erstattet die Telekom zurück! 👉 Hier geht’s zum Honor 600 Pro Deal bei Sparhandy

Fazit & Hinweis: Die Kombination aus nur 1 € Einmalzahlung für topaktuelle Premium-Smartphones und den stark ausgestatteten Tarifen sorgt für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Insbesondere die Bundles mit zusätzlichem Cashback oder Wechselbonus drücken die rechnerischen Monatskosten effektiv nach unten. Wie gewohnt sind solche Aktionstarife bei Sparhandy zeitlich streng limitiert – schnelles Zugreifen lohnt sich!