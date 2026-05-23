Nach Update auf Version 25.0: Nutzer melden massive Akku-Probleme bei Meta Ray-Ban Smart Glasses

Besitzer der populären intelligenten Brillen von Meta und Ray-Ban schlagen derzeit in den sozialen Medien Alarm. Nach dem jüngsten Firmware-Update auf die Version 25.0 häufen sich Berichte über gravierende Softwarefehler (Bugs) und eine drastische Verschlechterung der Akkulaufzeit. Was als Optimierung gedacht war, schränkt die Alltagstauglichkeit der Brillen im Moment massiv ein.

Nur noch halbe Laufzeit: Der Akku-Frust auf Reddit

In den Communitys auf Plattformen wie Reddit (unter anderem in den Subreddits r/RayBanStories und r/RaybanMeta) ist die Enttäuschung groß. Zahlreiche Nutzer berichten übereinstimmend, dass die smarte Brille nach dem Aufspielen des Updates nicht einmal mehr den Nachmittag erreicht – selbst wenn sie morgens voll aufgeladen wurde.

Die Kernprobleme im Überblick:

Halbierte Ausdauer: Viele Träger erklären, dass sich die Laufzeit ihrer Geräte im Vergleich zu vorher quasi halbiert hat. Wo die Brille zuvor bei moderater Nutzung locker 6 bis 8 Stunden durchhielt, signalisiert sie jetzt oft schon nach 2 bis 3 Stunden einen kritischen Akkustand.

Viele Träger erklären, dass sich die Laufzeit ihrer Geräte im Vergleich zu vorher quasi halbiert hat. Wo die Brille zuvor bei moderater Nutzung locker 6 bis 8 Stunden durchhielt, signalisiert sie jetzt oft schon nach 2 bis 3 Stunden einen kritischen Akkustand. Rapider Sturzflug im Idle-Modus: Selbst wenn die Brille gar nicht aktiv genutzt wird – also keine Videos aufgenommen, keine Telefonate geführt oder Musiktitel gestreamt werden –, sackt der Akkustand im Minutentakt ab. Einige Nutzer berichten von einem Verlust von etwa 1 % pro Minute im reinen Standby-Betrieb.

Selbst wenn die Brille gar nicht aktiv genutzt wird – also keine Videos aufgenommen, keine Telefonate geführt oder Musiktitel gestreamt werden –, sackt der Akkustand im Minutentakt ab. Einige Nutzer berichten von einem Verlust von etwa 1 % pro Minute im reinen Standby-Betrieb. Hitzebildung und Smartphone-Drain: Begleitend zu dem schnellen Entladen stellen einige Betroffene fest, dass die Brillenbügel während des Tragens spürbar warm werden. Zudem scheint die fehlerhafte Hintergrundaktivität der Meta-View-App in manchen Fällen auch den Akku des gekoppelten Smartphones leerzusaugen.

Welche Fehler stecken dahinter?

Offizielle Details seitens Meta stehen noch aus, doch die Community vermutet den Fehler in einer permanenten, ungewollten Hintergrundaktivität. Möglicherweise schaltet sich das System zur Trägerkennung („Detect when worn“) oder die Sprachaktivierung („Hey Meta“) durch einen Software-Bug in eine Endlosschleife und versetzt die Hardware nicht mehr in den tiefen Energiesparmodus.

Erste Hilfe: Was betroffene Nutzer jetzt tun können

Da es sich aller Voraussicht nach um ein reines Softwareproblem handelt, müssen Besitzer der Smart Glasses auf einen schnellen Hotfix von Meta hoffen. Wer die Brille jedoch dringend im Alltag benötigt (etwa bei Modellen mit geschlifffenen Gläsern), kann folgende temporäre Lösungsansätze aus der Community ausprobieren:

Kompletter Werksreset (Factory Reset): Mehrere Reddit-Nutzer berichten, dass ein vollständiges Zurücksetzen der Brille und des Ladecases sowie das anschließende Neu-Koppeln mit dem Smartphone die extreme Entladung in einigen Fällen stoppen konnte. Sprachsteuerung deaktivieren: Das temporäre Abschalten der permanenten Sprachaktivierung („Hey Meta“) in den Einstellungen der App verringert den Stromverbrauch im Standby spürbar. Die KI-Funktionen lassen sich dann stattdessen per langem Tastendruck auf dem Brillenbügel starten. Fehlerbericht einsenden: Betroffene sollten den Fehler direkt über die Meta-View-App an den Support melden, damit die Entwickler die Tragweite des Problems erkennen und das korrigierende Update beschleunigen.