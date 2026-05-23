Mega-Tarifkracher: Klarmobil senkt den Preis für das Galaxy S26 Ultra Bundle mit Gratis-Buds!

Schnäppchenjäger aufgepasst: Klarmobil hat überraschend an der Preisschraube gedreht und seinen ohnehin schon starken Bundle-Deal rund um das aktuelle Top-Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra noch einmal drastisch im Preis reduziert. Wer jetzt zuschlägt, spart nicht nur bei der monatlichen Grundgebühr, sondern staubt zusätzlich noch ein hochwertiges Extra ab – und das komplett ohne Anschlusspreis.
Die Tarif-Details im Überblick: Mehr Daten für weniger Geld
Bisher schlug das Premium-Paket mit einer monatlichen Grundgebühr von 44,99 € zu Buche. Klarmobil hat diesen Preis nun dauerhaft für die Mindestvertragslaufzeit auf 39,99 € im Monat gesenkt. Dafür erhalten Nutzer einen extrem potenten Tarif im hervorragenden Mobilfunknetz von Vodafone.
- Gerät: Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB) für einmalig 99,99 € Zuzahlung
- Gratis-Zugabe: Samsung Galaxy Buds4 (kostenlos im Paket enthalten)
- Datenvolumen: Satte 50 GB 5G Datenvolumen pro Monat
- Geschwindigkeit: Bis zu 50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s im Upload)
- Netz: Bestes Vodafone D2-Netz
- Flats: Allnet-Flat für Telefonie & SMS-Flat in alle deutschen Netze
- Features: VoLTE (Voice over LTE) & WiFi-Calling integriert
- Anschlusspreis: 0,00 € (Sie sparen die Anschlussgebühr!)
- Laufzeit: 24 Monate (bequeme 1 Monat Kündigungsfrist zum Laufzeitende)
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Warum sich dieser Deal besonders lohnt
Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist das aktuelle Nonplusultra auf dem Smartphone-Markt und im freien Handel ohne Vertrag nach wie vor extrem preisstabil. Rechnet man die Gesamtkosten des Tarifs über die zweijährige Laufzeit zusammen und zieht den reinen Wert des Smartphones sowie der Gratis-Kopfhörer ab, wird schnell klar: Hier telefoniert und surft man im 5G-Netz von Vodafone rechnerisch für nur wenige Euro im Monat.
Zusätzlich entfällt der sonst übliche Anschlusspreis komplett, was die Einstiegshürde für diesen Premium-Tarif noch weiter senkt.
Wichtig zu wissen: Ein offizielles Aktionsende für diese Preissenkung ist noch nicht bekannt. Da solche Top-Angebote im Mobilfunkbereich jedoch erfahrungsgemäß schnell vergriffen sein können oder die Konditionen angepasst werden, sollten Interessierte nicht zu lange zögern.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.