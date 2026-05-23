Mega-Tarifkracher: Klarmobil senkt den Preis für das Galaxy S26 Ultra Bundle mit Gratis-Buds!

Schnäppchenjäger aufgepasst: Klarmobil hat überraschend an der Preisschraube gedreht und seinen ohnehin schon starken Bundle-Deal rund um das aktuelle Top-Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra noch einmal drastisch im Preis reduziert. Wer jetzt zuschlägt, spart nicht nur bei der monatlichen Grundgebühr, sondern staubt zusätzlich noch ein hochwertiges Extra ab – und das komplett ohne Anschlusspreis.

Die Tarif-Details im Überblick: Mehr Daten für weniger Geld

Bisher schlug das Premium-Paket mit einer monatlichen Grundgebühr von 44,99 € zu Buche. Klarmobil hat diesen Preis nun dauerhaft für die Mindestvertragslaufzeit auf 39,99 € im Monat gesenkt. Dafür erhalten Nutzer einen extrem potenten Tarif im hervorragenden Mobilfunknetz von Vodafone.

Gerät: Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB) für einmalig 99,99 € Zuzahlung

Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB) für einmalig Gratis-Zugabe: Samsung Galaxy Buds4 (kostenlos im Paket enthalten)

Samsung Galaxy Buds4 (kostenlos im Paket enthalten) Datenvolumen: Satte 50 GB 5G Datenvolumen pro Monat

Satte Datenvolumen pro Monat Geschwindigkeit: Bis zu 50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s im Upload)

Bis zu 50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s im Upload) Netz: Bestes Vodafone D2-Netz

Bestes Vodafone D2-Netz Flats: Allnet-Flat für Telefonie & SMS-Flat in alle deutschen Netze

Allnet-Flat für Telefonie & SMS-Flat in alle deutschen Netze Features: VoLTE (Voice over LTE) & WiFi-Calling integriert

VoLTE (Voice over LTE) & WiFi-Calling integriert Anschlusspreis: 0,00 € (Sie sparen die Anschlussgebühr!)

(Sie sparen die Anschlussgebühr!) Laufzeit: 24 Monate (bequeme 1 Monat Kündigungsfrist zum Laufzeitende)

24 Monate (bequeme 1 Monat Kündigungsfrist zum Laufzeitende) Hier geht es direkt zum Galaxy S26 Ultra Deal

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Warum sich dieser Deal besonders lohnt

Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist das aktuelle Nonplusultra auf dem Smartphone-Markt und im freien Handel ohne Vertrag nach wie vor extrem preisstabil. Rechnet man die Gesamtkosten des Tarifs über die zweijährige Laufzeit zusammen und zieht den reinen Wert des Smartphones sowie der Gratis-Kopfhörer ab, wird schnell klar: Hier telefoniert und surft man im 5G-Netz von Vodafone rechnerisch für nur wenige Euro im Monat.

Zusätzlich entfällt der sonst übliche Anschlusspreis komplett, was die Einstiegshürde für diesen Premium-Tarif noch weiter senkt.

Wichtig zu wissen: Ein offizielles Aktionsende für diese Preissenkung ist noch nicht bekannt. Da solche Top-Angebote im Mobilfunkbereich jedoch erfahrungsgemäß schnell vergriffen sein können oder die Konditionen angepasst werden, sollten Interessierte nicht zu lange zögern.

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