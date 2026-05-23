Scharfe Kritik vom Insider: Opfert Samsung die Bildqualität des Galaxy S26 Ultra für mehr Speed?

In der Tech-Welt gilt er als einer der bestinformierten Insider, wenn es um die Produktplanung von Samsung geht: Der Leaker Ice Universe (@UniverseIce) sorgt derzeit mit einer harten Prognose für Aufsehen. Seine jüngsten Informationen betreffen das kommende Flaggschiff Galaxy S26 Ultra – genauer gesagt dessen Herzstück, die 200-Megapixel-Kamera. Laut dem Insider steht Samsung vor einer drastischen Kursänderung bei der Bildverarbeitung, die unter Fotografie-Enthusiasten für heftige Diskussionen sorgen dürfte.

Das Dilemma der Megapixel-Monster: Qualität vs. Zeit

Seit der Einführung des 200-MP-Sensors im Galaxy S23 Ultra kämpfen Nutzer mit einem bekannten Phänomen: Wer ein Foto in der vollen, extrem hohen Auflösung schießt, muss nach dem Auslösen oft mehrere Sekunden warten. Der Grund dafür ist die gigantische Datenmenge. Der Prozessor muss im Hintergrund komplexe Algorithmen zur Rauschunterdrückung, zum Schärfen und zur Belichtungskorrektur (Computational Photography) über ein riesiges Bild rechnen.

Diese Verzögerung – oft gepaart mit einer spürbaren Auslöseverzögerung (Shutter Lag) – war Samsung offenbar schon länger ein Dorn im Auge. Für die kommende Generation hat der Hersteller nun wohl radikal an den Stellschrauben gedreht.

Die Kritik: Die schlechteste 200-MP-Qualität seit vier Jahren?

Ice Universe findet für das Resultat dieser Optimierung deutliche Worte. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) erklärt er:

„Der 200-MP-Modus auf dem Galaxy S26 Ultra könnte die schlechteste Bildqualität eines Galaxy 200-MP-Fotos in den letzten vier Jahren sein. Gleichzeitig hat er auch die kürzeste Verarbeitungszeit. Kurz gesagt: Samsung hat die Bildqualität geopfert, die 200 MP bieten sollten, nur um Sie ein paar Sekunden weniger warten zu lassen.“

Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, würde das bedeuten, dass Samsung die rechenintensiven Qualitätsfilter im vollen 200-MP-Modus stark zurückfährt. Das Ergebnis: Die Fotos sind zwar blitzschnell aufgenommen und verarbeitet, könnten aber bei feinen Details, beim Bildrauschen und in der Dynamik deutlich hinter den Ergebnissen der Vorgänger (S23 Ultra, S24 Ultra und S25 Ultra) zurückbleiben.

Hintergrund: Warum geht Samsung diesen Schritt?

Die Kritik des Leakers beleuchtet einen klassischen Kompromiss in der Smartphone-Entwicklung. Samsung reagiert damit vermutlich auf das Feedback der breiten Masse. Viele alltägliche Nutzer stören sich im Alltag mehr an einer trägen Kamera-App und verpassten Schnappschüssen als an minimalem Bildrauschen, das ohnehin erst beim tiefen Hineinzoomen auf einem großen Monitor auffällt.

Gleichzeitig wirft dieser Schritt jedoch die Frage nach dem Sinn des Marketings auf: Wenn die Bildqualität im dedizierten 200-MP-Modus absichtlich reduziert wird, verliert der extrem hochauflösende Sensor sein wichtigstes Verkaufsargument – die kompromisslose Detailgewalt für Großformat-Ausdrucke oder extreme Bildausschnitte.

Einordnung: Keine Panik für den Normalbetrieb

Für die meisten Nutzer dürfte dieser Schritt in der Praxis weniger dramatisch ausfallen, als es die Kritik im ersten Moment vermuten lässt. Standardmäßig fotografieren die Ultra-Modelle von Samsung nicht mit der vollen Auflösung, sondern nutzen das sogenannte Pixel-Binning. Dabei werden mehrere Pixel zu einem größeren, lichtempfindlicheren Pixel zusammengefasst (meist resultierend in 12-Megapixel- oder 24-Megapixel-Fotos).

Diese Standard-Modi profitierten in der Vergangenheit stets von den vollen KI-Kapazitäten der neuen Chips (wie dem erwarteten Snapdragon 8 Gen 5) und lieferten die gewohnt starke Performance ab. Betroffen von der Reduzierung ist laut dem Leak explizit der native 200-MP-Modus.