Generationenwechsel zum Jubiläum: Leaks prophezeien radikales Redesign für das iPhone 20

In der Tech-Gerüchteküche brodelt es gewaltig. Während die Mobilfunkwelt gespannt auf die kommenden Generationen blickt, richten namhafte Leaker wie Jon Prosser von Front Page Tech (FPT) den Blick bereits weit nach vorn – genauer gesagt auf das Jahr 2027. Zum 20-jährigen Jubiläum des iPhones plant Apple offenbar nicht weniger als eine visuelle und technologische Revolution: das iPhone 20.

Nach Jahren der subtilen Evolutionen verdichten sich die Hinweise, dass Apple für den runden Geburtstag seines wichtigsten Produkts einen echten „Reset-Moment“ vorbereitet. Die geleakten Spezifikationen lesen sich wie die Wunschliste eines Tech-Enthusiasten.

Das Display: Abschied von Kanten und Aussparungen

Das auffälligste Merkmal des iPhone 20 wird laut den Insidern die Vorderseite sein. Apple verabschiedet sich voraussichtlich endgültig von der Dynamic Island und setzt auf ein „Quad-Curved“ OLED-Panel.

Fließendes Glas: Der Bildschirm soll sich dezent um alle vier Kanten des Geräts schmiegen. Umgehen will Apple die typischen Nachteile von Curved-Displays (wie Fehleingaben oder Farbverzerrungen) durch einen cleveren Kniff: Möglicherweise bleibt das OLED-Panel selbst flach, während lediglich das schützende Glas extrem dünn zu den Rändern hin gebogen wird.

Der Bildschirm soll sich dezent um alle vier Kanten des Geräts schmiegen. Umgehen will Apple die typischen Nachteile von Curved-Displays (wie Fehleingaben oder Farbverzerrungen) durch einen cleveren Kniff: Möglicherweise bleibt das OLED-Panel selbst flach, während lediglich das schützende Glas extrem dünn zu den Rändern hin gebogen wird. Unsichtbare Sensorik: Die Gesichtserkennung Face ID wandert im iPhone 20 komplett unter das Display . Damit wird die Vorderseite nahezu makellos, da nur noch eine winzige Aussparung für die Frontkamera verbleibt.

Die Gesichtserkennung Face ID wandert im iPhone 20 komplett . Damit wird die Vorderseite nahezu makellos, da nur noch eine winzige Aussparung für die Frontkamera verbleibt. Bessere Ablesbarkeit: Eine neuartige, hocheffiziente Anti-Reflexions-Beschichtung soll dafür sorgen, dass der Bildschirm selbst unter direkter Sonneneinstrahlung absolut spiegelungsfrei bleibt.

Kamera-Layout: Zurück in die Horizontale mit LOFIC-Power

Auch auf der Rückseite bricht Apple mit gewohnten Designpfaden. Statt des seit Jahren etablierten quadratischen Kamerabuckels in der Ecke deuten die Leaks auf ein horizontales Kamera-Layout hin. Das Dual-Kamera-System, bestehend aus Haupt- und Ultraweitwinkel-Objektiv (UW), zieht sich damit quer über die obere Rückseite – ein Design, das optisch für mehr Symmetrie sorgt und das Wackeln auf dem Tisch eliminiert.

Technologisch setzt Apple bei der Hauptkamera auf sogenannte LOFIC-Sensoren (Lateral Overflow Integration Capacitor). Diese Technologie verhindert das Übersteuern von Pixeln bei extrem hellem Licht. Im Klartext bedeutet das: Das iPhone 20 könnte einen Dynamikumfang von bis zu 20 Blendenstufen erreichen. Details in tiefen Schatten und gleißendem Licht werden in einer einzigen Aufnahme perfekt eingefangen, was die Smartphone-Fotografie auf ein neues Niveau hebt.

Unter der Haube: A21 SoC und Silizium-Kohlenstoff-Akku

Für die nötige Rechenleistung wird der A21-Chip sorgen. Dieser wird voraussichtlich in einem hochentwickelten 2-Nanometer-Verfahren gefertigt. Er verspricht nicht nur massive Leistungssprünge für On-Device-KI-Anwendungen, sondern arbeitet auch extrem energieeffizient.

Die gewonnene Effizienz wird durch eine neue Akkutechnologie flankiert:

Der Akku-Durchbruch: Apple experimentiert für das iPhone 20 mit Silizium-Kohlenstoff-Batterien. Diese weisen eine deutlich höhere Energiedichte auf als klassische Lithium-Ionen-Akkus. Der Vorteil für den Nutzer: Mehr Kapazität bei gleichzeitig dünnerer Bauweise des Smartphones.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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