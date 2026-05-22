Geniales Hardware-Bundle: Red Bull Racing E-Scooter + Lautsprecher mit 20 GB Vodafone-Tarif für effektiv 0,79 € mtl.

Der Mobilfunkprovider freenet überrascht pünktlich zum Sommer mit einem extrem kreativen und rechnerisch spektakulären Bundle-Angebot. Wer aktuell auf der Suche nach einem starken Tarif im Vodafone-Netz ist und gleichzeitig mobil durchstarten möchte, bekommt das passende Equipment quasi geschenkt: Zur 20 GB Vodafone Allnet-Flat liefert freenet den Red Bull Racing E-Scooter RS1000 sowie den passenden Bluetooth-Lautsprecher SK440 für nur einen Euro Zuzahlung dazu.
Das Besondere an dieser Aktion ist die hTarget-Preiskalkulation. Wenn man die regulären Marktwert-Preise der beiden Red Bull Racing-Produkte von den Gesamtkosten des Vertrages abzieht, bezahlt man für den reinen Mobilfunktarif über die Mindestvertragslaufzeit hinweg effektiv gerade einmal 0,79 € pro Monat!
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Inhaltsverzeichnis
Der Tarif im Überblick: Sorglos im Vodafone-Netz
Das Herzstück des Angebots ist eine solide Allnet-Flat, die perfekt auf den digitalen Alltag abgestimmt ist:
- Datenvolumen: 20 GB Datenvolumen mit modernem 5G-Standard.
- Geschwindigkeit: Bis zu 50 MBit/s im Download – ideal für Musik- und Videostreaming unterwegs.
- Flats: Unbegrenzte Flatrate für Telefonie in alle deutschen Netze.
- Features: VoLTE (Voice over LTE) und WLAN-Call sind für beste Sprachqualität bereits inklusive.
- Netz: Das zuverlässige Mobilfunknetz von Vodafone.
- ZUM DEAL*
Die Hardware: Das Red Bull Racing Bundle
Käufer erhalten gleich zwei hochwertige Lizenzprodukte im sportlichen Red Bull Racing-Design für eine einmalige Zuzahlung von nur 1,00 €:
- Red Bull Racing E-Scooter RS1000: Ein leistungsstarker und stylischer E-Scooter, perfekt für die City oder den Weg zur Arbeit. (Aktueller Bestpreis im Netz: 379,00 €).
- Red Bull Racing Bluetooth-Lautsprecher SK440: Der kompakte und robuste Begleiter für satten Sound im Park oder am See. (Aktueller Bestpreis im Netz: 32,90 €).
- ZUM DEAL*
Die Effektivpreis-Rechnung im Detail
Warum ist das Angebot ein absoluter Preisknaller? Ein Blick auf die Gesamtkosten über die reguläre Laufzeit von 24 Monaten macht es deutlich:
|Kostenpunkt
|Betrag
|Monatliche Grundgebühr (24 x 19,99 €)
|479,76 €
|Anschlusspreis
|0,00 € (gespart!)
|Einmalpreis für das Hardware-Bundle
|1,00 €
|Gesamtkosten über 24 Monate
|480,76 €
|Abzüglich Wechselbonus (Rufnummernmitnahme)
|– 50,00 €
|Abzüglich Wert des E-Scooters (Bestpreis)
|– 379,00 €
|Abzüglich Wert des Lautsprechers (Bestpreis)
|– 32,90 €
|Rechnerische Restkosten für den Tarif
|18,86 €
|Effektiver Tarifpreis pro Monat
|0,79 €
Wichtiger Hinweis zum Wechselbonus: Um die 50,00 € Gutschrift für die Rufnummernmitnahme zu erhalten, muss nach der erfolgreichen Portierung eine SMS vom Kunden versendet werden.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN
- Simkarte wird nicht erkannt
- Simkarte wird nicht unterstützt
- Simkarte nicht zulässig
- Nano Sim, Micro Sim und normale Simkarten – die Unterschiede
- kostenlose Simkarten
- eSIM und eSIM Prepaid Tarife
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.