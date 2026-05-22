Geniales Hardware-Bundle: Red Bull Racing E-Scooter + Lautsprecher mit 20 GB Vodafone-Tarif für effektiv 0,79 € mtl.

Der Mobilfunkprovider freenet überrascht pünktlich zum Sommer mit einem extrem kreativen und rechnerisch spektakulären Bundle-Angebot. Wer aktuell auf der Suche nach einem starken Tarif im Vodafone-Netz ist und gleichzeitig mobil durchstarten möchte, bekommt das passende Equipment quasi geschenkt: Zur 20 GB Vodafone Allnet-Flat liefert freenet den Red Bull Racing E-Scooter RS1000 sowie den passenden Bluetooth-Lautsprecher SK440 für nur einen Euro Zuzahlung dazu.

Das Besondere an dieser Aktion ist die hTarget-Preiskalkulation. Wenn man die regulären Marktwert-Preise der beiden Red Bull Racing-Produkte von den Gesamtkosten des Vertrages abzieht, bezahlt man für den reinen Mobilfunktarif über die Mindestvertragslaufzeit hinweg effektiv gerade einmal 0,79 € pro Monat!

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Der Tarif im Überblick: Sorglos im Vodafone-Netz

Das Herzstück des Angebots ist eine solide Allnet-Flat, die perfekt auf den digitalen Alltag abgestimmt ist:

Datenvolumen: 20 GB Datenvolumen mit modernem 5G-Standard.

20 GB Datenvolumen mit modernem 5G-Standard. Geschwindigkeit: Bis zu 50 MBit/s im Download – ideal für Musik- und Videostreaming unterwegs.

Bis zu 50 MBit/s im Download – ideal für Musik- und Videostreaming unterwegs. Flats: Unbegrenzte Flatrate für Telefonie in alle deutschen Netze.

Unbegrenzte Flatrate für Telefonie in alle deutschen Netze. Features: VoLTE (Voice over LTE) und WLAN-Call sind für beste Sprachqualität bereits inklusive.

VoLTE (Voice over LTE) und WLAN-Call sind für beste Sprachqualität bereits inklusive. Netz: Das zuverlässige Mobilfunknetz von Vodafone.

Das zuverlässige Mobilfunknetz von Vodafone. ZUM DEAL*

Die Hardware: Das Red Bull Racing Bundle

Käufer erhalten gleich zwei hochwertige Lizenzprodukte im sportlichen Red Bull Racing-Design für eine einmalige Zuzahlung von nur 1,00 €:

Red Bull Racing E-Scooter RS1000: Ein leistungsstarker und stylischer E-Scooter, perfekt für die City oder den Weg zur Arbeit. (Aktueller Bestpreis im Netz: 379,00 €). Red Bull Racing Bluetooth-Lautsprecher SK440: Der kompakte und robuste Begleiter für satten Sound im Park oder am See. (Aktueller Bestpreis im Netz: 32,90 €). ZUM DEAL*

Die Effektivpreis-Rechnung im Detail

Warum ist das Angebot ein absoluter Preisknaller? Ein Blick auf die Gesamtkosten über die reguläre Laufzeit von 24 Monaten macht es deutlich:

Kostenpunkt Betrag Monatliche Grundgebühr (24 x 19,99 €) 479,76 € Anschlusspreis 0,00 € (gespart!) Einmalpreis für das Hardware-Bundle 1,00 € Gesamtkosten über 24 Monate 480,76 € Abzüglich Wechselbonus (Rufnummernmitnahme) – 50,00 € Abzüglich Wert des E-Scooters (Bestpreis) – 379,00 € Abzüglich Wert des Lautsprechers (Bestpreis) – 32,90 € Rechnerische Restkosten für den Tarif 18,86 € Effektiver Tarifpreis pro Monat 0,79 €

Wichtiger Hinweis zum Wechselbonus: Um die 50,00 € Gutschrift für die Rufnummernmitnahme zu erhalten, muss nach der erfolgreichen Portierung eine SMS vom Kunden versendet werden.

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