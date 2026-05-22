Neue Hinweise verdichten sich: Kommt das Samsung Galaxy S26 FE noch in diesem Jahr?

Die reguläre Flaggschiff-Reihe des Samsung Galaxy S26 ist bereits seit März auf dem Markt. Nun fragen sich viele Technik-Fans: Bedient Samsung auch 2026 die beliebte Nische der „Fan Edition“? Jüngste Funde in den Datenbanken zeigen eindeutig: Das Samsung Galaxy S26 FE ist auf dem Weg – und es gibt bereits handfeste Details zur Ausstattung.

Die Fan-Edition-Reihe (FE) von Samsung hat Tradition: Sie pickt sich die wichtigsten Premium-Features der Hauptreihe heraus, streicht ein paar kostspielige Luxus-Details und bietet das Gesamtpaket zu einem deutlich attraktiveren Preis an. Nachdem es in der Vergangenheit Gerüchte über ein mögliches Aus der Reihe gab, sprechen aktuelle Entdeckungen aus der Tech-Gerüchteküche eine ganz andere Sprache. Die Entwicklung des Galaxy S26 FE läuft intern bereits auf Hochtouren.

Die entscheidende Entdeckung: Firmware-Tests haben begonnen

Den wohl eindeutigsten Beweis für die Existenz des Geräts lieferten interne Testserver von Samsung in den USA und Südkorea. Dort wurden konkrete Firmware-Dateien für ein neues Smartphone mit der Modellbezeichnung SM-S741U bzw. SM-S741N gesichtet – die Kennung für das kommende Galaxy S26 FE.

Das Spannende daran: Die Test-Software basiert bereits auf der kommenden Benutzeroberfläche One UI 9 (gekoppelt an Android 17). Da Samsung diese Software-Generation üblicherweise erst im Hochsommer mit den neuen Foldables (Galaxy Z Fold8 / Flip8) einführt, ist klar: Das S26 FE wird ab Werk mit dem brandneuen Betriebssystem ausgeliefert. Die Hardware hat die Konzeptphase also längst verlassen und befindet sich mitten in der Live-Validierung.

Hardware-Gerüchte: Effizienterer Prozessor und bewährtes Display

Neben den Software-Funden sind durch frühere Benchmarks (unter anderem bei Geekbench) auch erste Details zur technischen Ausstattung durchgesickert:

Der Prozessor (Exynos 2500): Während die regulären S26-Modelle auf den neueren Exynos 2600 (2nm-Verfahren) setzen, soll das S26 FE den Exynos 2500 erhalten. Das ist ein spürbares Upgrade zum Vorgänger (S25 FE mit Exynos 2400). Der im 3-Nanometer-Verfahren gefertigte Chip verspricht eine deutlich bessere Energieeffizienz und damit eine längere Akkulaufzeit.

Während die regulären S26-Modelle auf den neueren Exynos 2600 (2nm-Verfahren) setzen, soll das S26 FE den Exynos 2500 erhalten. Das ist ein spürbares Upgrade zum Vorgänger (S25 FE mit Exynos 2400). Der im 3-Nanometer-Verfahren gefertigte Chip verspricht eine deutlich bessere Energieeffizienz und damit eine längere Akkulaufzeit. Arbeitsspeicher & Display: Beim RAM bleibt Samsung ersten Hinweisen zufolge bodenständig und verbaut in der Basisversion weiterhin 8 GB . Das Display soll mit 6,7 Zoll angenehm groß bleiben. Um den Preis attraktiv zu halten, munkelt die Branche, dass Samsung die OLED-Panels erneut von externen Zulieferern (wie CSOT oder BOE) einkauft.

Beim RAM bleibt Samsung ersten Hinweisen zufolge bodenständig und verbaut in der Basisversion weiterhin . Das Display soll mit angenehm groß bleiben. Um den Preis attraktiv zu halten, munkelt die Branche, dass Samsung die OLED-Panels erneut von externen Zulieferern (wie CSOT oder BOE) einkauft. Der Akku: Hier wird mit einer Kapazität von 4.900 mAh gerechnet, was im Zusammenspiel mit dem effizienteren 3nm-Prozessor für hervorragende Laufzeiten sorgen dürfte.

Wann erscheint das Galaxy S26 FE und was wird es kosten?

Samsung hält sich bei der FE-Reihe an einen recht stabilen Zwölf-Monats-Rhythmus. Branchen-Insider und Analysten gehen fest davon aus, dass das Samsung Galaxy S26 FE im späten September oder frühen Oktober 2026 offiziell vorgestellt wird.

Preislich dürfte sich das Smartphone wieder im klassischen „Flaggschiff-Killer“-Bereich bewegen. Erwartet wird ein Startpreis von rund 650 bis 700 €, womit es eine starke und preiswerte Alternative zu den teureren Geschwistern der S26-Reihe darstellt.