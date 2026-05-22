Kaufland mobil: Jetzt auch Jahrespakete verfügbar – Start ab 69,99 €

Bislang waren beim Mobilfunkdiscounter Kaufland mobil nur 6-Monats-Pakete erhältlich. Nun erweitert der Anbieter sein Portfolio und bringt Tarife für das ganze Jahr auf den Markt – wahlweise für 69,99 € oder 99,99 €.
Viele Mobilfunkanbieter setzen mittlerweile auf sogenannte Jahrespakete. Der Vorteil liegt für den Kunden auf der Hand: Einmal bezahlen und den Tarif 365 Tage lang sorgenfrei nutzen, ohne sich um monatliche Aufladungen oder Abbuchungen kümmern zu müssen.
Während man bei Kaufland mobil bislang lediglich auf Halbjahrespakete zurückgreifen konnte, bietet der Discounter nun auch die doppelte Laufzeit an. Das bekannte Halbjahrespaket bleibt als Option bestehen; hier erhalten Kunden weiterhin 25 GB Datenvolumen für 29,99 €.
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Die neuen Jahrestarife im Überblick
Die neuen Tarife funken im gut ausgebauten 5G-Netz der Telekom und beinhalten jeweils eine Flatrate für Telefonie und SMS. Das Datenvolumen steht als Gesamtbudget für die vollen 365 Tage zur Verfügung:
|Tarif
|Datenvolumen (Gesamt)
|Netz
|Inklusivleistungen
|Preis (für 365 Tage)
|Jahrespaket XS
|60 GB 5G
|Telekom
|Allnet-Flat (Tel/SMS)
|69,99 €
|Jahrespaket S
|250 GB 5G
|Telekom
|Allnet-Flat (Tel/SMS)
|99,99 €
Bonus für Wechsler: 30 € Guthaben sichern
Für Neukunden hält der Anbieter aktuell einen besonderen Anreiz bereit: Wer im Aktionszeitraum vom 30.04. bis 30.05.2026 zu Kaufland mobil wechselt und seine alte Rufnummer erfolgreich mitbringt, profitiert von einer Gutschrift in Höhe von 30 €, die direkt auf das Prepaid-Konto eingezahlt wird.
Die Konditionen von Kaufland mobil bewegen sich auf Augenhöhe mit anderen Telekom-Zweitmarken wie ja! mobil oder Penny Mobil. Wer maximal flexibel bleiben und das Telekom-Netz nutzen möchte, findet hier ein faires Angebot. Dennoch lohnt sich vor dem Kauf ein kurzer Blick auf die Jahrestarife der Konkurrenz, da sich die Datenpakete und Aktionsvorteile je nach Anbieter leicht unterscheiden können.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.