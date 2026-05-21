250-Millionen-Euro-Projekt: Bund vergibt Großauftrag für deutsche KI-Cloud an T-Systems und SVA

Das Bundesdigitalministerium geht einen großen Schritt in Richtung digitaler Souveränität. Für insgesamt 250 Millionen Euro bucht die Behörde Cloud-Kapazitäten in heimischen Rechenzentren, die speziell für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgelegt sind. Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, erhält ein Konsortium um die Telekom-Tochter T-Systems als erstplatzierter Bieter den Zuschlag. Ein weiterer Teilauftrag geht an den Wiesbadener IT-Dienstleister SVA.

Über die genaue Aufteilung des Auftragsvolumens zwischen den beiden Anbietern sowie über die Laufzeit des Vertrages machte das Ministerium zunächst keine Angaben.

Das Rückgrat einer souveränen Verwaltung

Mit dem Projekt will die Bundesregierung die Abhängigkeit von internationalen Tech-Giganten reduzieren und sensible Daten im eigenen Land verarbeiten.

„Mit der KI-Cloud schaffen wir das Rückgrat einer souveränen, digitalen und KI-fähigen Verwaltung in Deutschland“, betonte Bundesdigitalminister Karsten Wildberger.

Die neue Infrastruktur soll unter anderem als Basis für die Plattform „Kipitz“ dienen. Über dieses Portal können Bund, Länder und Kommunen künftig eigene KI-Anwendungen entwickeln und betreiben. Um Flexibilität zu garantieren, steht der Einsatz von offenen Standards, universellen Schnittstellen und quelloffener Software (Open Source) im Vordergrund. Der Programmcode soll somit für die Behörden jederzeit einsehbar und veränderbar sein.

Telekom nutzt hochmoderne Nvidia-Infrastruktur

Wie die Deutsche Telekom auf Anfrage mitteilte, müssen für das Projekt keine neuen Standorte gebaut werden; stattdessen greift der Bonner Konzern auf bestehende, hochmoderne Rechenzentren zurück.

Erst vor wenigen Monaten hatte die Telekom in München eine spezialisierte Anlage in Betrieb genommen. Diese ist mit rund 10.000 Hochleistungsprozessoren des weltweiten Marktführers Nvidia ausgestattet und bietet damit die notwendige Rechenpower, um komplexe KI-Modelle für die deutsche Verwaltung zu berechnen.