Oura auf dem Weg an die Börse: Markt für Smart Rings wird erwachsen

Oura Health, der Hersteller des populären Oura Rings, hat vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang (IPO) in den USA eingereicht. Ein entsprechender Bericht von Bloomberg-Insider Mark Gurman wurde inzwischen von internationalen Medien aufgegriffen. Dieser Schritt markiert einen Meilenstein für die gesamte Wearable-Branche und zeigt, dass sich smarte Ringe von einer Tech-Nische zu einem Milliardengeschäft entwickelt haben.

Die vertrauliche Einreichung signalisiert, dass Oura bereit ist, den Appetit des öffentlichen Marktes zu testen. Das Geschäftsmodell basiert längst nicht mehr nur auf reiner Hardware, sondern stark auf abonnementbasierten Gesundheits- und Schlafeinblicken. Zudem spiegelt der Schritt einen allgemeinen Trend im Wearable-Markt wider: Der Fokus verschiebt sich zunehmend von auffälligen Smartwatches hin zu unauffälligen, bildschirmlosen Sensoren, die biometrische Daten kontinuierlich und diskret im Alltag erfassen.

Was bedeutet ein „vertraulicher“ IPO-Antrag?

Ein vertraulicher IPO-Antrag (erlaubt unter dem US-amerikanischen JOBS Act) bietet Unternehmen strategische Vorteile:

Schutz vor der Öffentlichkeit: Oura kann die Registrierungsunterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen und prüfen lassen, ohne sensible Geschäftsdaten sofort offenlegen zu müssen.

Oura kann die Registrierungsunterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen und prüfen lassen, ohne sensible Geschäftsdaten sofort offenlegen zu müssen. Flexibilität: Das Unternehmen gewinnt Zeit, um Investorenmaterialien vorzubereiten, auf regulatorisches Feedback zu reagieren und die Marktbedingungen zu analysieren.

Das Unternehmen gewinnt Zeit, um Investorenmaterialien vorzubereiten, auf regulatorisches Feedback zu reagieren und die Marktbedingungen zu analysieren. Keine Garantie: Ein solcher Antrag ist der erste formale Schritt, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass eine Notierung garantiert ist. Die endgültige Umsetzung hängt stark von der Entwicklung des Gesamtmarktes und der Nachfrage der Investoren ab.

Die harten Fakten: Starke Zahlen und namhafte Banken

Anders als bei ersten Gerüchten üblich, sind durch den Bloomberg-Bericht bereits konkrete Details zu den beteiligten Akteuren und den Finanzen durchgesickert. Oura bringt für seinen geplanten Börsengang, der noch für Ende 2026 angestrebt wird, ein beeindruckendes Fundament mit:

Bewertung & Finanzierung: Nach einer Series-E-Finanzierungsrunde im Herbst 2025 über rund 900 Millionen US-Dollar (angeführt von Fidelity Management) wird das finnische Unternehmen mit rund 11 Milliarden US-Dollar bewertet.

Nach einer Series-E-Finanzierungsrunde im Herbst 2025 über rund 900 Millionen US-Dollar (angeführt von Fidelity Management) wird das finnische Unternehmen mit rund bewertet. Umsatzexplosion: Der Umsatz von Oura hat sich im Jahr 2025 auf rund 1 Milliarde US-Dollar verdoppelt. Für das Jahr 2026 stellt CEO Tom Hale sogar einen Gesamtumsatz von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Zahl der zahlenden Abonnenten soll noch in diesem Quartal die 5-Millionen-Marke knacken.

Der Umsatz von Oura hat sich im Jahr 2025 auf rund 1 Milliarde US-Dollar verdoppelt. Für das Jahr 2026 stellt CEO Tom Hale sogar einen Gesamtumsatz von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Zahl der zahlenden Abonnenten soll noch in diesem Quartal die 5-Millionen-Marke knacken. Die Wall-Street-Elite an Bord: Als Konsortialbanken für den Börsengang wurden absolute Schwergewichte verpflichtet. Unter anderem begleiten Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase das Vorhaben.

Der Konkurrenzkampf mit Samsung und Apple im Nacken

Der IPO-Vorstoß erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Tech-Giganten den Druck im Wearable-Segment massiv erhöhen.

Während Apple die Apple Watch als primäre Gesundheitsplattform etabliert hat und ein eigener „Apple Ring“ laut Patentanmeldungen zwar denkbar, aber noch nicht angekündigt ist, hat Samsung den Markt mit dem Galaxy Ring (Marktstart im Sommer 2024) bereits direkt betreten. Samsung verzichtet im Gegensatz zu Oura auf ein monatliches Abonnement, was das Oura-Modell bei preisbewussten Käufern unter Druck setzt. Zudem drängen günstigere Mitbewerber wie RingConn oder Ultrahuman auf den Markt.

Anleger werden daher genau prüfen, ob Oura seine Marktführerschaft und vor allem die wiederkehrenden Abo-Einnahmen gegen die enorme Ökosystem- und Vertriebsmacht der Großkonzerne verteidigen kann.

Oura wildert erfolgreich bei Apple

Dass Oura die Start-up-Phase endgültig hinter sich gelassen hat, zeigt sich auch an der Personalfront. Das Unternehmen rekrutiert seit geraumer Zeit gezielt Spitzenkräfte aus Cupertino.

Erst im März 2026 gelang Oura ein spektakulärer Coup: Brian Lynch, Apples langjähriger Senior Director für die Hardware-Entwicklung im Smart-Home-Bereich (und zuvor Manager beim autonomen Autoprojekt sowie der iPod-Entwicklung), wechselte als Senior Vice President of Hardware Engineering zu Oura. Er folgt damit anderen Ex-Apple-Größen wie dem Chief Medical Officer Ricky Bloomfield. Für Oura ist diese Expertise im Hinblick auf Lieferketten-Zuverlässigkeit, Sensorgenauigkeit und die Skalierung der Hardware-Roadmap vor den kritischen Augen der Aktionäre Gold wert.