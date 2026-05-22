Pünktlich zum Anpfiff: 1&1 startet großes WM-Special mit gratis Trikot oder 50 € Bonus

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür und das Sport-Fieber steigt spürbar. Passend zum internationalen Großevent hat der Telekommunikationsanbieter 1&1 eine besondere Tarif-Aktion gestartet, die sich sowohl an Fußballfans als auch an Schnäppchenjäger richtet. Neukunden können sich ab sofort ein offizielles Nationaltrikot ihrer Wahl im Wert von bis zu 110 € komplett kostenlos sichern – oder sich alternativ für ein sattes Startguthaben entscheiden.
Egal, ob man die Spiele unterwegs auf dem Smartphone streamen oder die Highlights zu Hause in bester Qualität genießen möchte: Leistungsstarke Tarife sind zur WM unverzichtbar. Die neue 1&1-Aktion läuft bis zum 1. Juli 2026 und kombiniert Rabatte auf die monatliche Grundgebühr mit einer attraktiven Wunschprämie.
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Inhaltsverzeichnis
Die Prämie im Überblick: Trikot oder bares Geld
Wer einen der teilnehmenden Verträge abschließt, hat beim WM-Special die freie Wahl:
- Gratis WM-Trikot: Kunden erhalten nach dem Vertragsabschluss einen Gutscheincode im 1&1 Control-Center. Dieser kann im Partnershop von 11teamsports bis zum 31.12.2026 für ein offizielles „Replica“-Nationaltrikot der Wahl eingelöst werden. Zur Auswahl stehen neben dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft auch viele andere teilnehmende Nationen wie Brasilien, Portugal, Frankreich oder die Türkei. Der Versand erfolgt kostenlos und in der Regel innerhalb weniger Werktage.
- 50 € Startguthaben: Wer mit Fußball nichts anfangen kann, geht nicht leer aus. Alternativ lässt sich ein Bonus von 50 € auswählen, welcher direkt auf dem Kundenkonto verbucht und mit den kommenden Monatsrechnungen verrechnet wird.
Für welche Tarife gilt die 1&1 WM-Aktion?
Der Aktionsvorteil wird sowohl im Festnetz- als auch im Mobilfunkbereich für Neukunden gewährt:
- Festnetz (DSL & Glasfaser): Die Aktion greift bei allen Tarifen aus dem DSL- und Glasfasersortiment von 1&1.
- Mobilfunk (All-Net-Flat & Unlimited): Wer einen Handyvertrag sucht, erhält die Prämie bei Abschluss einer 1&1 All-Net-Flat oder eines Unlimited-on-Demand-Tarifs – vorausgesetzt, der Vertrag wird zusammen mit neuer Hardware (z. B. einem Smartphone) bestellt. Reine SIM-only-Tarife sowie Young-Tarife sind von der Aktion ausgeschlossen.
Attraktive Tarif-Beispiele aus der Aktion
1&1 kombiniert die WM-Prämie mit reduzierten Einstiegspreisen in den ersten Monaten. Hier sind zwei Top-Angebote im Detail:
|Tarif / Paket
|Aktionspreis
|Besonderheit / Inklusivleistung
|WM-Vorteil
|1&1 DSL 50
|9,99 € mtl. (Monat 1–10)
danach 36,99 € mtl.
|Zuverlässiger Internetanschluss mit bis zu 50 MBit/s inklusive Telefon-Flat.
|Gratis WM-Trikot ODER 50 € Startguthaben
|Samsung Galaxy S26 + 1&1 Allnet-Flat S
|32,99 € mtl.
|Modernes Premium-Smartphone gebündelt mit einer mobilen Sprach- und Datenflat.
|Gratis WM-Trikot ODER 50 € Startguthaben
Zusätzlicher Komfort durch Wechselservices
Um Neukunden den Umstieg zu erleichtern, bietet 1&1 zur WM-Kampagne bewährte Komfort-Optionen an: Der Anbieter ermöglicht eine Aktivierung zum Wunschtermin, sodass keine doppelten Kosten beim alten Versorger entstehen. Zudem lässt sich der Anschluss im Rahmen einer 30-tägigen Testphase unverbindlich ausprobieren.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.