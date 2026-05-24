Endspurt bei congstar: Bis zu 40 € Wechselbonus nur noch bis zum 26. Mai!

Wer aktuell über einen Wechsel seines Mobilfunkanbieters nachdenkt, sollte sich beeilen: Der Kölner Mobilfunkdiscounter congstar hat den Endspurt für eine seiner beliebtesten Tarifaktionen eingeläutet. Neukunden, die ihre alte Rufnummer mitbringen, erhalten noch bis einschließlich Dienstag, den 26.05.2026, einen satten Wechselbonus von 40 € statt der üblichen 10 €.

Das Beste daran: Der Bonus gilt für das gesamte aktuelle Allnet-Flat-Portfolio (XS bis L) im mehrfach ausgezeichneten Telekom D1-Netz inklusive 5G und der beliebten „GB+“-Option, bei der das Datenvolumen jedes Jahr automatisch anwächst.

Alle Tarife sind wahlweise als klassischer 24-Monats-Vertrag oder in der flexiblen Variante (ohne Laufzeit) buchbar.

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Die congstar Aktions-Tarife im Überblick

1. Allnet Flat XS (GB+) – Für Einsteiger und Gelegenheitsnutzer

2. Allnet Flat S (GB+) – Der Preis-Leistungs-Tipp

3. Allnet Flat M (GB+) – Für Vielsurfer mit Daten-Extra

Datenvolumen: 200 GB 5G (bestehend aus 100 GB Basisvolumen + 100 GB dauerhaftem Gratis-Datenpass jeden Monat)

200 GB 5G (bestehend aus 100 GB Basisvolumen + jeden Monat) Wächst mit (GB+): Jedes Jahr +5 GB dauerhaft und ohne Aufpreis dazu!

Jedes Jahr dauerhaft und ohne Aufpreis dazu! Netz & Features: Telekom D1-Netz, Telefon- & SMS-Flat, VoLTE & WiFi-Calling.

Telekom D1-Netz, Telefon- & SMS-Flat, VoLTE & WiFi-Calling. Grundgebühr: 24,00 €/Monat (dauerhaft)

24,00 €/Monat (dauerhaft) Wechselbonus: 40,00 € bei Rufnummernmitnahme

40,00 € bei Rufnummernmitnahme Hier direkt sichern: ZUM DEAL: 24 Monate Laufzeit (15 € Anschlusspreis) ZUM DEAL: Flex-Variante monatlich kündbar (35 € Anschlusspreis)



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4. Allnet Flat L (GB+) – Das Rundum-sorglos-Paket

Datenvolumen: 300 GB 5G (bestehend aus 150 GB Basisvolumen + 150 GB dauerhaftem Gratis-Datenpass jeden Monat)

300 GB 5G (bestehend aus 150 GB Basisvolumen + jeden Monat) Wächst mit (GB+): Jedes Jahr +10 GB dauerhaft und ohne Aufpreis dazu!

Jedes Jahr dauerhaft und ohne Aufpreis dazu! Netz & Features: Telekom D1-Netz, Telefon- & SMS-Flat, VoLTE & WiFi-Calling.

Telekom D1-Netz, Telefon- & SMS-Flat, VoLTE & WiFi-Calling. Grundgebühr: 29,00 €/Monat (dauerhaft)

29,00 €/Monat (dauerhaft) Wechselbonus: 40,00 € bei Rufnummernmitnahme

40,00 € bei Rufnummernmitnahme Hier direkt sichern: ZUM DEAL: 24 Monate Laufzeit (15 € Anschlusspreis) ZUM DEAL: Flex-Variante monatlich kündbar (35 € Anschlusspreis)



Flex oder 24 Monate Laufzeit? Ein schneller Vergleich

Die Tarife unterscheiden sich in den Konditionen je nach gewählter Flexibilität:

Kondition Variante: 24 Monate Laufzeit Variante: Flex (monatlich kündbar) Monatliche Grundgebühr Identisch (dauerhaft günstig) Identisch (dauerhaft günstig) Einmaliger Anschlusspreis 15,00 € 35,00 € Kündigungsfrist 1 Monat zum Laufzeitende 14 Tage zum Monatsende Aktions-Wechselbonus 40,00 € 40,00 €

Die Aktion läuft unbarmherzig ab: Die 40 € Wechselbonus werden nur verbucht, wenn der Vertrag bis zum 26.05.2026 erfolgreich abgeschlossen wird. Danach sinkt der Bonus wieder auf die standardmäßigen 10 €.

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