Endspurt bei congstar: Bis zu 40 € Wechselbonus nur noch bis zum 26. Mai!

Wer aktuell über einen Wechsel seines Mobilfunkanbieters nachdenkt, sollte sich beeilen: Der Kölner Mobilfunkdiscounter congstar hat den Endspurt für eine seiner beliebtesten Tarifaktionen eingeläutet. Neukunden, die ihre alte Rufnummer mitbringen, erhalten noch bis einschließlich Dienstag, den 26.05.2026, einen satten Wechselbonus von 40 € statt der üblichen 10 €.
Das Beste daran: Der Bonus gilt für das gesamte aktuelle Allnet-Flat-Portfolio (XS bis L) im mehrfach ausgezeichneten Telekom D1-Netz inklusive 5G und der beliebten „GB+“-Option, bei der das Datenvolumen jedes Jahr automatisch anwächst.
Alle Tarife sind wahlweise als klassischer 24-Monats-Vertrag oder in der flexiblen Variante (ohne Laufzeit) buchbar.
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Inhaltsverzeichnis
Die congstar Aktions-Tarife im Überblick
1. Allnet Flat XS (GB+) – Für Einsteiger und Gelegenheitsnutzer
- Datenvolumen: 10 GB 5G (max. 50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload)
- Wächst mit (GB+): Jedes Jahr +1 GB dauerhaft und ohne Aufpreis dazu!
- Netz & Features: Telekom D1-Netz, Telefon- & SMS-Flat, VoLTE & WiFi-Calling.
- Grundgebühr: 14,00 €/Monat (dauerhaft)
- Wechselbonus: 40,00 € bei Rufnummernmitnahme
- Hier direkt sichern:
2. Allnet Flat S (GB+) – Der Preis-Leistungs-Tipp
- Datenvolumen: 30 GB 5G (max. 50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload)
- Wächst mit (GB+): Jedes Jahr +2 GB dauerhaft und ohne Aufpreis dazu!
- Netz & Features: Telekom D1-Netz, Telefon- & SMS-Flat, VoLTE & WiFi-Calling.
- Grundgebühr: 19,00 €/Monat (dauerhaft)
- Wechselbonus: 40,00 € bei Rufnummernmitnahme
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3. Allnet Flat M (GB+) – Für Vielsurfer mit Daten-Extra
- Datenvolumen: 200 GB 5G (bestehend aus 100 GB Basisvolumen + 100 GB dauerhaftem Gratis-Datenpass jeden Monat)
- Wächst mit (GB+): Jedes Jahr +5 GB dauerhaft und ohne Aufpreis dazu!
- Netz & Features: Telekom D1-Netz, Telefon- & SMS-Flat, VoLTE & WiFi-Calling.
- Grundgebühr: 24,00 €/Monat (dauerhaft)
- Wechselbonus: 40,00 € bei Rufnummernmitnahme
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4. Allnet Flat L (GB+) – Das Rundum-sorglos-Paket
- Datenvolumen: 300 GB 5G (bestehend aus 150 GB Basisvolumen + 150 GB dauerhaftem Gratis-Datenpass jeden Monat)
- Wächst mit (GB+): Jedes Jahr +10 GB dauerhaft und ohne Aufpreis dazu!
- Netz & Features: Telekom D1-Netz, Telefon- & SMS-Flat, VoLTE & WiFi-Calling.
- Grundgebühr: 29,00 €/Monat (dauerhaft)
- Wechselbonus: 40,00 € bei Rufnummernmitnahme
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Flex oder 24 Monate Laufzeit? Ein schneller Vergleich
Die Tarife unterscheiden sich in den Konditionen je nach gewählter Flexibilität:
|Kondition
|Variante: 24 Monate Laufzeit
|Variante: Flex (monatlich kündbar)
|Monatliche Grundgebühr
|Identisch (dauerhaft günstig)
|Identisch (dauerhaft günstig)
|Einmaliger Anschlusspreis
|15,00 €
|35,00 €
|Kündigungsfrist
|1 Monat zum Laufzeitende
|14 Tage zum Monatsende
|Aktions-Wechselbonus
|40,00 €
|40,00 €
Die Aktion läuft unbarmherzig ab: Die 40 € Wechselbonus werden nur verbucht, wenn der Vertrag bis zum 26.05.2026 erfolgreich abgeschlossen wird. Danach sinkt der Bonus wieder auf die standardmäßigen 10 €.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.