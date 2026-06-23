Hintergrund: Darum muss Apple die iPhone Preise anheben

In der Tech-Welt galt das iPhone lange Zeit als preislicher Fels in der Brandung. Doch hinter den Kulissen der Lieferketten braut sich ein Sturm zusammen, der die Preisgestaltung für das kommende iPhone 18 Pro und darüber hinaus massiv unter Druck setzt. Der Grund ist kein Geheimnis, wird aber in der öffentlichen Debatte oft unterschätzt: Der Speicher-Markt erlebt eine historische Krise.

Ein beispielloser Preisschock

Werfen wir einen Blick auf die nackten Zahlen des LPDDR5X-Speichers (12 GB Konfiguration). Die Entwicklung gleicht einer Spirale nach oben:

Q1 2026: Der Preis lag bei ca. 77,10 $.

Der Preis lag bei ca. 77,10 $. Q2 2026 (Prognose): Die Preise sind auf 145,90 $ gestiegen.

Das entspricht einem Zuwachs von fast 90 % innerhalb eines einzigen Quartals. Wenn eine zentrale Hardware-Komponente ihre Kosten nahezu verdoppelt, stößt selbst ein finanziell extrem potentes Unternehmen wie Apple an die Grenzen dessen, was es durch interne Effizienzsteigerungen abfedern kann.

Die „AI-Falle“: Warum Speicher so teuer bleibt

Die Hauptursache für diesen Preisschock ist der unersättliche Hunger der KI-Infrastruktur. Weltweit konkurrieren Smartphone-Hersteller wie Apple mit Hyperscalern und Server-Betreibern um dieselben knappen Produktionskapazitäten für High-End-Speicher. Da KI-Server für Speicherhersteller lukrativere Margen bieten als die Unterhaltungselektronik, werden Produktionslinien zunehmend in den Enterprise-Bereich verlagert.

Das Ergebnis ist eine strukturelle Verknappung. Für Apple bedeutet das: Die Ära, in der man als größter Abnehmer der Welt einfach „die Bedingungen diktieren“ konnte, ist vorerst vorbei. Man befindet sich nun in einem harten Bieterwettstreit.

Die Konsequenzen: Unvermeidbare Preiserhöhungen

Tim Cook hat bereits öffentlich angedeutet, dass Apple Schwierigkeiten hat, diese massiven Kostensteigerungen weiterhin allein zu kompensieren. Die Frage ist daher nicht mehr, ob Apple reagieren muss, sondern wie es die Kosten weitergeben wird:

Direkte Preiserhöhungen: Eine Anpassung der UVP für kommende Modelle, insbesondere bei den Pro-Versionen, scheint bei einem Anstieg der „Bill of Materials“ (BoM) um fast 200 $ pro Gerät kaum vermeidbar. Staggered Launch (Staffelung): Berichte über einen gestaffelten Start des iPhone 18 lassen vermuten, dass Apple die Produktion zeitlich streckt, um den enormen Bedarf an Komponenten über einen längeren Zeitraum zu verteilen. Fokus auf Premium: Um die Margen zu schützen, könnten günstige Einstiegsmodelle für Apple unattraktiver werden, was den Fokus noch stärker auf die hochpreisigen „Ultra“- oder „Pro“-Modelle verschiebt.

Viele Analysten starren gebannt auf die steigenden Kosten für fortschrittliche Prozessoren, doch der eigentliche Kostentreiber ist der Arbeitsspeicher. Sollte sich der Trend in Q3 und Q4 ungebremst fortsetzen, wird die Strategie, die Kostensteigerungen im Haus zu behalten, nicht mehr tragbar sein. Für den Konsumenten bedeutet das: Die Zeiten, in denen Speicher-Upgrades bei Smartphones „erschwinglich“ wirkten, neigen sich dem Ende zu. Wenn Apple die Preise für seine Hardware in den kommenden Monaten anhebt, ist das kein reiner Profit-Wunsch, sondern die direkte Antwort auf einen globalen Markt, in dem Speicher zur wertvollsten Ressource geworden ist.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple