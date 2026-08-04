Leuchtende Innovation: Xiaomi enthüllt Redmi K100 Pro mit interaktiver „Firefly“-Rückseite

Mit einer außergewöhnlichen Design-Idee sorgt Xiaomis Submarke Redmi für Aufsehen: Das kommende Flaggschiff Redmi K100 Pro erscheint in einer besonderen Farbvariante, deren Rückseite im Dunkeln leuchtet und sich individuell gestalten lässt.

Neben brutaler Rechenleistung setzen Smartphone-Hersteller wieder verstärkt auf optische Alleinstellungsmerkmale. Xiaomi hat im Vorfeld des offiziellen Launch-Events erste Details zum Redmi K100 Pro bekannt gegeben. Das Highlight der Präsentation: Die Farbvariante „Firefly Chasing Light“ (Glühwürmchen).

Ein Gehäuse als Nachleucht-Lichtleinwand

Die Modellvariante unterscheidet sich deutlich vom sonst üblichen Einheitsbrei moderner Oberklasse-Smartphones:

Leuchtstoff-Beschichtung: Bei Tageslicht erscheint die Rückseite in einem edlen, leicht transluzenten Grün. Im Dunkeln gibt das spezielle Material das gespeicherte Licht ab.

Bei Tageslicht erscheint die Rückseite in einem edlen, leicht transluzenten Grün. Im Dunkeln gibt das spezielle Material das gespeicherte Licht ab. Interaktives Design: Das Besondere an der Oberfläche ist ihre Reaktionsfreudigkeit. Nutzer können mit einer externen Lichtquelle – etwa einer ultravioletten Taschenlampe oder einem Laserpointer – temporäre, leuchtende Muster, Schriften oder Kunstwerke direkt auf die Rückseite zeichnen.

Das Besondere an der Oberfläche ist ihre Reaktionsfreudigkeit. Nutzer können mit einer externen Lichtquelle – etwa einer ultravioletten Taschenlampe oder einem Laserpointer – temporäre, leuchtende Muster, Schriften oder Kunstwerke direkt auf die Rückseite zeichnen. Alternativen: Für Liebhaber von unaufgeregteren Designs bietet der Hersteller das Gerät unter anderem auch in einem klassischen Weiß an.

Auch technisch ein absolutes Kraftpaket

Neben den optischen Spielereien spart Xiaomi beim K100 Pro nicht an Flaggschiff-Hardware:

Prozessor: Im Inneren arbeitet der brandneue Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series -Prozessor, der im AnTuTu-Benchmark beeindruckende 4,09 Millionen Punkte erreicht.

Im Inneren arbeitet der brandneue -Prozessor, der im AnTuTu-Benchmark beeindruckende 4,09 Millionen Punkte erreicht. Display: An der Front verbaut Redmi ein 6,59-Zoll-OLED-Panel mit einer extrem flüssigen Bildwiederholrate von 185 Hz .

An der Front verbaut Redmi ein mit einer extrem flüssigen Bildwiederholrate von . Audio & Kamera: Das Modell verfügt über ein von Bose abgestimmtes Soundsystem sowie ein markantes, rechteckiges Dreifach-Kameramodul auf der Rückseite.

Marktstart in Kürze

Die offizielle Vorstellung der gesamten Redmi K100-Serie findet am 11. August statt. Preislich soll sich das Pro-Modell in China bei rund 4.000 Yuan bewegen (umgerechnet ca. 515 bis 550 Euro). International dürfte die Technologie zu einem späteren Zeitpunkt unter dem Dach von POCO auf den Markt kommen.