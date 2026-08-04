Schnäppchen-Deal in der MediaMarkt Tarifwelt: Samsung Galaxy A37 5G unter Marktpreis sichern

Die MediaMarkt Tarifwelt wartet aktuell mit einem starken Hardware-Bundle auf: Das erst vor Kurzem erschienene Samsung Galaxy A37 5G (128 GB Speicherplatz) ist derzeit in Kombination mit einem Allnet-Flat-Tarif deutlich unter dem aktuellen Marktpreis erhältlich. Das Angebot richtet sich an alle, die ein solides, zukunftssicheres Mittelklasse-Smartphone mit einer preiswerten Monatsrate und ordentlich Datenvolumen suchen.

Das Tarif-Paket im Detail: Freenet Allnet Flat im O2-Netz

Realisiert wird das Bundle über den Provider Freenet im Netz von O2 Telefónica. Der Vertrag deckt die wichtigsten Alltagsbedürfnisse vollumfänglich ab:

Telefonie & SMS: Unbegrenzte Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze sowie ins deutsche Festnetz.

Unbegrenzte Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze sowie ins deutsche Festnetz. Datenvolumen: Monatlich stehen 10 GB Highspeed-Daten zur Verfügung.

Monatlich stehen zur Verfügung. Geschwindigkeit: Gesurft wird im 5G- und LTE-Netz mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s, was für hochauflösendes Video-Streaming, Social Media und alltägliche Online-Anwendungen absolut ausreicht.

Gesurft wird im mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s, was für hochauflösendes Video-Streaming, Social Media und alltägliche Online-Anwendungen absolut ausreicht. ZUM ANGEBOT*

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Die Kostenstruktur im Überblick

Die Gesamtkalkulation des Bundles fällt dank der niedrigen monatlichen Grundgebühr äußerst attraktiv aus. Aufgeteilt über die reguläre Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ergeben sich folgende Posten:

Posten Kosten Monatliche Grundgebühr 24 × 6,99 € Einmalige Geräte-Zuzahlung 9,00 € Anschlussgebühr 39,99 € Versandkosten 5,95 € Gesamtkosten (24 Monate) 222,70 €

Fazit: Lohnt sich der Deal?

Mit Gesamtkosten von nur 222,70 Euro über die kompletten zwei Jahre hinweg liegt das Paket oft unter dem alleinigen Verkaufspreis des Smartphones ohne Vertrag. Abzüglich des Gerätewerts schrumpfen die effektiven monatlichen Tarifkosten damit fast auf Null. Wer also ohnehin auf der Suche nach einem aktuellen 5G-Smartphone von Samsung ist und einen günstigen Mobilfunkvertrag im O2-Netz nutzen möchte, macht mit diesem MediaMarkt-Angebot einen hervorragenden Schnitt.