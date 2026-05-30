Update-Stopp für ältere Galaxy-Modelle: One UI 8.5 voraussichtlich nicht für 2022er-Geräte

Es gibt enttäuschende Nachrichten für Nutzer von Samsung-Geräten aus dem Jahr 2022: Die Hoffnung auf das Update auf One UI 8.5 schwindet zunehmend. Wie aktuelle Analysen technischer Server und Berichte von SamMobile nahelegen, hat Samsung die Entwicklung dieser Software für eine Reihe beliebter Modelle eingestellt.

Welche Geräte sind betroffen?

Die Anzeichen verdichten sich, dass die folgenden Geräte von dem Update ausgeschlossen bleiben könnten:

Galaxy S22-Serie (S22, S22+, S22 Ultra)

(S22, S22+, S22 Ultra) Galaxy Z Fold4 & Z Flip4

Galaxy A-Serie (insbesondere A33, A53 und A73)

Warum wird das Update gestoppt?

Hinter dieser Entscheidung stehen offenbar technische Gründe, die über einfache Modellpflege hinausgehen. Während Samsung in der Vergangenheit kleinere „Point-Releases“ (wie z. B. One UI 6.1) als Abschiedsgeschenk für Geräte am Ende ihres Lebenszyklus verteilte, ist One UI 8.5 deutlich komplexer.

Der entscheidende Faktor: One UI 8.5 basiert nicht mehr auf dem ursprünglichen Android-16-Kern, sondern auf dem neueren Android 16 QPR2-Framework. Diese Basis bringt tiefgreifende Änderungen an APIs und Entwicklertools mit sich. Die Portierung dieser Version auf ältere Hardware erfordert einen erheblichen Entwicklungs- und Testaufwand, den Samsung offenbar nur noch in Geräte investiert, die noch aktiv im Support-Plan für kommende große Android-Versionen (wie Android 17) stehen.

Was bedeutet das für Nutzer?

Für die betroffenen Geräte endet mit dem Abschluss der Android-16-Updates (One UI 8) somit auch die Ära der großen Feature-Updates. Samsung erfüllt damit zwar weiterhin seine vertraglichen Versprechen bezüglich der zugesagten Anzahl an großen Betriebssystem-Upgrades, bricht jedoch mit der Tradition, ältere Geräte über den regulären Support-Zeitraum hinaus mit modernen Funktionen zu versorgen.

Die Geräte werden weiterhin mit den üblichen monatlichen Sicherheits-Patches (bzw. vierteljährlichen Updates) versorgt, um die Sicherheit zu gewährleisten, jedoch werden neue KI-Funktionen oder UI-Optimierungen, die Teil von One UI 8.5 sind, für diese Nutzer voraussichtlich ausbleiben.