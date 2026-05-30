Erste „Trump Mobile T1“-Smartphones ausgeliefert: Ernüchternde Bilanz nach langem Warten

Fast ein Jahr nach der ursprünglichen Ankündigung im Juni 2025 durch Donald Trump Jr. und Eric Trump erreicht das erste Smartphone der „Trump Mobile“-Reihe, das T1, nun erste Kunden und Testredaktionen. Doch der lang erwartete Markteintritt wird von technischer Kritik und Skepsis gegenüber der Firmenstrategie überschattet.

Zwischen Anspruch und Realität

Das Projekt startete mit großen Versprechen, darunter der Anspruch einer Fertigung in den USA. Mittlerweile wurde dieses Werbeversprechen deutlich zurückgeschraubt; das Gerät wird nun lediglich als „in den USA zusammengebaut“ vermarktet. Experten vermuten zudem, dass es sich technisch um ein modifiziertes Modell (möglicherweise ein reskinned HTC U24 Pro) handelt, das lediglich mit einer eigenen Benutzeroberfläche versehen wurde.

Kritikpunkte aus den ersten Tests

Die ersten Hands-on-Berichte von Fachportalen wie CNET und BGR zeichnen ein ernüchterndes Bild des 499-Dollar-Smartphones:

Leistung und Kamera: Das T1 schneidet im Vergleich zu anderen Geräten derselben Preisklasse technisch schlechter ab. Nutzer beklagen eine langsame Kamera mit schwacher Farbtreue, einen unpräzisen Autofokus und störende Wasserzeichen auf den Fotos.

Das T1 schneidet im Vergleich zu anderen Geräten derselben Preisklasse technisch schlechter ab. Nutzer beklagen eine langsame Kamera mit schwacher Farbtreue, einen unpräzisen Autofokus und störende Wasserzeichen auf den Fotos. Design-Mängel: Das goldfarbene Gehäuse steht für seine haptische und optische Qualität in der Kritik. Zudem sorgte ein kurioser Fehler für Spott: Die auf der Rückseite eingeprägte US-Flagge weist lediglich 11 statt der korrekten 13 Streifen auf.

Das goldfarbene Gehäuse steht für seine haptische und optische Qualität in der Kritik. Zudem sorgte ein kurioser Fehler für Spott: Die auf der Rückseite eingeprägte US-Flagge weist lediglich 11 statt der korrekten 13 Streifen auf. Fehlende Transparenz: Wichtige technische Daten, wie der exakte Prozessortyp oder der langfristige Support-Zeitraum für Sicherheitsupdates, bleiben unklar. Zum Vergleich: Etablierte Hersteller wie Google oder Samsung bieten hier mittlerweile bis zu sieben Jahre Software-Support.

Wichtige technische Daten, wie der exakte Prozessortyp oder der langfristige Support-Zeitraum für Sicherheitsupdates, bleiben unklar. Zum Vergleich: Etablierte Hersteller wie Google oder Samsung bieten hier mittlerweile bis zu sieben Jahre Software-Support. Sicherheit: In der Vergangenheit stand die Website des Unternehmens bereits wegen Sicherheitslücken in der Kritik, durch die Kundendaten hätten gefährdet werden können.

Ein „Grift“ oder ernsthafter Markteintritt?

Die lange Verzögerung von neun Monaten gegenüber dem geplanten Zeitplan hat die Spekulationen befeuert, dass das Projekt eher politisch motiviert oder als Geschäftsidee konzipiert sein könnte, um eine loyale Anhängerschaft anzusprechen, anstatt ein konkurrenzfähiges technisches Produkt zu liefern.

Während das T1 grundlegende Telefoniefunktionen erfüllt und dank T-Mobile-Netzanbindung eine solide Gesprächsqualität bietet, raten die meisten Experten derzeit von einem Kauf ab. Wer nach einem zuverlässigen Android-Gerät sucht, findet nach Ansicht der Tester in der Preisklasse bereits deutlich leistungsfähigere Alternativen mit besserem Support.