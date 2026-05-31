Mehr Ordnung bei der Kommunikation: Samsung One UI 9 führt zentrale Anrufliste ein

Mit der kommenden Version One UI 9 – basierend auf Android 17 – führt Samsung eine lang ersehnte Komfortfunktion ein, die den Alltag vieler Nutzer deutlich vereinfachen dürfte. In der standardmäßigen Telefon-App werden künftig nicht mehr nur klassische Mobilfunkanrufe gelistet, sondern auch Anrufe aus Drittanbieter-Apps.
Ende des App-Hopping: Alle Anrufe an einem Ort
Bisher mussten Nutzer für eine Übersicht ihrer gesamten Kommunikationshistorie die einzelnen Messenger-Apps wie WhatsApp oder Google Meet separat öffnen. Mit dem Update ändert sich das grundlegend: Die Telefon-App von Samsung integriert nun VoIP-Anrufe (Voice over IP) direkt in die zentrale Anrufliste.
- Übersichtlichkeit: Anrufe aus unterstützten Apps erscheinen mit dem entsprechenden App-Symbol und einem Label, sodass der Nutzer auf einen Blick erkennt, ob es sich um einen Mobilfunkanruf, einen WhatsApp-Call oder ein Google-Meet-Gespräch handelt.
- Schnelle Antwort: Ein verpasster Anruf aus einem Drittanbieter-Dienst kann künftig direkt aus dieser Liste heraus erwidert werden, ohne die jeweilige App vorher manuell starten zu müssen.
Aktueller Stand und Support
Wie erste Einblicke in die Beta-Version von One UI 9 auf der Galaxy S26-Serie zeigen, ist die Funktion derzeit auf WhatsApp und Google Meet beschränkt. Da die technische Basis hierfür das neue Android 17-Framework bildet, ist davon auszugehen, dass weitere Entwickler nachziehen werden, sobald sie ihre Apps für die entsprechende Schnittstelle (CallLog API) optimiert haben. Beliebte Dienste wie Telegram, Signal oder Microsoft Teams sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in die Übersicht integriert.
Volle Kontrolle für den Nutzer
Samsung setzt bei dieser Neuerung auf Transparenz und Nutzerkontrolle. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert, lässt sich jedoch bei Bedarf individuell konfigurieren. Wer seine Anrufliste „sauber“ halten möchte, kann die Integration für einzelne oder alle Drittanbieter-Apps über die Einstellungen steuern:
Pfad: Telefon-App → Drei-Punkte-Menü → Andere Anrufeinstellungen → Andere Anruf-Apps
Mit diesem Update schließt Samsung eine der letzten großen Lücken zur iOS-Plattform, auf der eine solche Integration bereits seit Längerem zum Standard gehört. Es ist ein bedeutender Schritt hin zu einer Nutzererfahrung, bei der der Kommunikationsweg zweitrangig wird und die Übersichtlichkeit der Kontakte im Vordergrund steht.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.