KI und Robotik: Samsung und LG wollen Allianz mit Nvidia ausbauen

Südkoreas Technologiebranche steht vor einer tiefgreifenden strategischen Neuausrichtung. Hintergrund sind die anstehenden Treffen von Nvidia-Chef Jensen Huang mit führenden südkoreanischen Spitzenmanagern. Die Gespräche signalisieren eine Ausweitung der Partnerschaften, die weit über die reine Lieferung von Speicherchips hinausreicht und neue Allianzen bei Künstlicher Intelligenz (KI), Robotik und autonomer Infrastruktur formt. „Nvidia braucht Korea“, betont Analyst Jeff Kim von KB Securities mit Blick auf die unverzichtbare Hardware- und Fertigungskompetenz des Landes.

Die strategische Arbeitsteilung: Cloud-KI versus Physische KI

In der Zusammenarbeit mit Nvidia kristallisieren sich zwischen den beiden südkoreanischen Giganten Samsung und LG komplementäre Rollen heraus. Während Samsung die fundamentale Rechenleistung absichert, bringt LG die KI auf die Straße und in die Fabrikhallen.

Samsung Electronics: Das Fundament der Rechenleistung

Samsungs Fokus liegt auf der Kerninfrastruktur für KI-Rechenzentren und der hochpräzisen Fertigung.

HBM-Speicher: Der Konzern liefert erste Muster seiner neuesten High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM3E) an Nvidia aus, um im wichtigen KI-Segment zum heimischen Rivalen SK Hynix aufzuholen. Begünstigt wird dies durch ein starkes Wachstum bei den südkoreanischen Halbleiterexporten.

Der Konzern liefert erste Muster seiner neuesten High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM3E) an Nvidia aus, um im wichtigen KI-Segment zum heimischen Rivalen SK Hynix aufzuholen. Begünstigt wird dies durch ein starkes Wachstum bei den südkoreanischen Halbleiterexporten. Digitale Zwillinge (Omniverse): Über die reine Zulieferung hinaus nutzt Samsung Nvidias Omniverse-Plattform, um eigene Fabriken als digitale Zwillinge zu spiegeln. Ziel ist es, die Chipfertigung durch KI-gestützte Simulationen vollautomatisch zu optimieren.

LG Electronics: Der Pionier für „Physical AI“

LG konzentriert sich auf die Anwendungsebene – die sogenannte Physische KI (Physical AI), bei der Software mit der physischen Umwelt interagiert.

Robotik und Smart Home: LG integriert Nvidias KI-Plattformen (wie Nvidia Jetson) in seine autonomen Transportroboter für Logistikzentren sowie in zukünftige Smart-Home-Systeme.

LG integriert Nvidias KI-Plattformen (wie Nvidia Jetson) in seine autonomen Transportroboter für Logistikzentren sowie in zukünftige Smart-Home-Systeme. Automotive: Ein zentraler Pfeiler ist die Zusammenarbeit bei Infotainment- und Assistenzsystemen für Fahrzeuge. Hier verknüpft LG seine Hardware-Kompetenz mit den KI-Plattformen von Nvidia (Nvidia Drive), um Software-Defined Vehicles (SDVs) voranzutreiben.

Das Synergie-Prinzip: Samsung liefert die massive Rechen- und Speicherleistung für Nvidias KI-Modelle. LG wiederum baut die physischen Endgeräte, Roboter und Fahrzeuge, auf denen diese KI-Modelle im Alltag der Endverbraucher und in der Industrie operieren.