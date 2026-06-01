Paukenschlag in der Gerüchteküche: Xiaomi 18 Ultra vor dem Aus? Fokus verschiebt sich auf neue Pro-Linie

In der Smartphone-Welt bahnt sich eine faustdicke Überraschung an. Wie mehrere prominente Insider und Berichte aus der asiatischen Lieferkette übereinstimmend melden, soll der chinesische Tech-Riese Xiaomi die Entwicklung seines kommenden High-End-Flaggschiffs, des Xiaomi 18 Ultra, abrupt gestoppt oder zumindest auf unbestimmte Zeit pausiert haben.

Wichtig vorab: Es handelt sich hierbei um ein reines Hardware-Stop-Gerücht. Eine offizielle Bestätigung oder ein Dementi vonseiten Xiaomis liegt aktuell noch nicht vor.

Warum das Ultra-Flaggschiff wackelt: Der Kosten-Schock

Hinter dem potenziellen Entwicklungsstopp steckt ein handfestes wirtschaftliches Problem: die massiv gestiegenen Bauteilkosten. Vor allem die Preise für modernste Prozessor-Generationen und High-End-Speicherchips sind im Jahr 2026 regelrecht explodiert.

Branchen-Analysten zufolge drohte das Xiaomi 18 Ultra in der Produktion so teuer zu werden, dass der Verkaufspreis im Handel die psychologisch wichtige Grenze von umgerechnet 1.250 Euro (ca. 10.000 Yuan) in China weit überschritten hätte – im europäischen Markt hätte dies Preise von bis zu 2.000 Euro bedeutet. Bei solchen Summen schrumpft die Zielgruppe selbst im absoluten Premium-Segment drastisch zusammen. Xiaomi scheint daher die Reißleine zu ziehen, um Ressourcen für softwarebasierte Innovationen wie KI-Integrationen im HyperOS-Ökosystem zu bündeln.

Diese Monster-Kamera entgeht uns vorerst

Besonders bitter ist das Gerücht für Fotografie-Enthusiasten. Das Xiaomi 18 Ultra sollte die Messlatte für Smartphone-Kameras noch einmal deutlich nach oben verschieben. Folgende Spezifikationen waren im Gespräch:

200 Megapixel LOFIC-Hauptsensor: Die LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integration Capacitor) bietet eine extreme Dynamikreichweite und verhindert das Ausbrennen von hellen Bildbereichen selbst bei direktem Gegenlicht.

Die LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integration Capacitor) bietet eine extreme Dynamikreichweite und verhindert das Ausbrennen von hellen Bildbereichen selbst bei direktem Gegenlicht. Massiver 1/1.28 Zoll Tele-Sensor: Ein für Periskop-Kameras riesiger Sensor, der auch bei schwierigen Lichtverhältnissen im Zoom-Bereich knackscharfe Bilder liefern sollte.

Ein für Periskop-Kameras riesiger Sensor, der auch bei schwierigen Lichtverhältnissen im Zoom-Bereich knackscharfe Bilder liefern sollte. Kontinuierlicher optischer Zoom: Statt starrer Vergrößerungsstufen (wie 3x oder 5x) sollte das System fließend und rein optisch zwischen verschiedenen Brennweiten wechseln können – ähnlich einer echten Systemkamera.

Aktive Leaks zum Xiaomi 18 Pro und „Pro Max“

Während das Ultra-Modell auf Eis liegen soll, betrifft dies keineswegs die gesamte Flaggschiff-Reihe. Die Leaks rund um das Xiaomi 18 und das Xiaomi 18 Pro sind nach wie vor extrem aktiv. Die Entwicklung dieser Geräte läuft absolut planmäßig für das traditionelle Release-Zeitfenster Ende des Jahres.

Interessant ist hierbei eine strategische Verschiebung: Insider vermuten, dass Xiaomi den Fokus für absolute Spitzen-Bildgebung nun einfach auf eine veränderte Produktstruktur verlagert.

Der neue Plan: Das Xiaomi 18 Pro – oder ein potenzielles Xiaomi 18 Pro Max – könnte die Rolle des Kamera-Königs übernehmen. Um Kosten zu sparen und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis im Massenmarkt zu erzielen, dürften einige der extremen Hardware-Komponenten, die ursprünglich exklusiv für das Ultra gedacht waren, nun in die Pro-Serie einfließen.

Für den Endverbraucher könnte das sogar eine gute Nachricht sein: High-End-Kameratechnik im leicht schlankeren Gewand der Pro-Reihe, ohne den extremen Aufpreis eines experimentellen Ultra-Modells zahlen zu müssen.