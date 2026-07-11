Akku-Revolution im Smartphone-Markt: OnePlus testet gigantische Akkus bis zu 10.000 mAh

Der bekannte Leaker Digital Chat Station (DCS) hat neue Details zu kommenden Performance-Smartphones von OnePlus veröffentlicht. Die durchgesickerten Spezifikationen zeigen, dass der Hersteller bei künftigen Modellen – die voraussichtlich der OnePlus Ace 7-Serie oder der OnePlus 16-Reihe (wie dem OnePlus 16R) für den globalen Markt angehören – eine extreme Akku- und Display-Offensive plant.

Die geleakten Spezifikationen im Detail

Laut den Insider-Informationen experimentiert OnePlus derzeit mit zwei massiven Akku-Konfigurationen für seine kommenden Leistungsmodelle:

9.000-mAh-Variante: Dieser riesige Akku soll mit einer 120-Watt-Schnellladefunktion kombiniert werden, um die Ladezeiten trotz der enormen Kapazität kurz zu halten.

Dieser riesige Akku soll mit einer kombiniert werden, um die Ladezeiten trotz der enormen Kapazität kurz zu halten. 10.000-mAh-Variante: Das absolute Spitzenmodell in Sachen Ausdauer wird mit 100 Watt geladen.

Beide Kapazitäten übertreffen die aktuellen Standards auf dem Smartphone-Markt, die sich meist zwischen 5.000 und 6.000 mAh bewegen, um ein Vielfaches. OnePlus setzt hierbei auf moderne Akku-Technologien (wie extrem dichte Silizium-Kohlenstoff-Akkus), um die Geräte trotz der Batteriegröße in einem alltagstauglichen Formfaktor zu halten.

Flaggschiff-Prozessor und Rekord-Display

Neben der enormen Energiereserve spart OnePlus auch nicht an der sonstigen Hardware:

Snapdragon 8-Plattform: Unter der Haube wird ein Prozessor aus Qualcomms Premium-Reihe zum Einsatz kommen. Berichten zufolge testen die Entwickler bereits die Performance mit den kommenden Top-Chipsätzen (wie dem Snapdragon 8 Elite / Gen 6).

Unter der Haube wird ein Prozessor aus Qualcomms Premium-Reihe zum Einsatz kommen. Berichten zufolge testen die Entwickler bereits die Performance mit den kommenden Top-Chipsätzen (wie dem Snapdragon 8 Elite / Gen 6). 185-Hz-Fluid-Display: Für Gamer und Power-User verbaut OnePlus ein komplett flaches Display mit einer beispiellosen Bildwiederholrate von 185 Hz bei einer scharfen 1,5K-Auflösung. Dies dürfte eines der flüssigsten Bildschirmerlebnisse auf dem Markt bieten.

Einordnung: Mit dieser Kombination aus tagelanger Akkulaufzeit, extrem schnellem Laden und einem 185-Hz-Display positioniert OnePlus die Geräte vor allem als kompromisslose Gaming- und Multitasking-Monster. Wann genau die Modelle offiziell vorgestellt werden, ist noch unklar – mit ersten Präsentationen im asiatischen Raum wird gegen Ende des Jahres gerechnet.