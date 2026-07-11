Tarif-Update bei Telefónica: o2 schafft „echte“ Prepaid-Freikarte ab

Der Mobilfunkanbieter o2 hat sein Prepaid-Portfolio grundlegend restrukturiert. Nach einer testweisen Umstellungsphase wurden die Tarife aus der klassischen Freikartenlogik herausgenommen. Das bedeutet, dass die SIM-Karten nicht mehr komplett kostenlos an Kunden abgegeben werden. Stattdessen wurde der Basistarif neu konzipiert, um Kunden einen günstigeren Einstieg ohne hohe Erstaufladung zu ermöglichen.
Die wichtigsten Änderungen beim Basistarif im Überblick
- Abschied vom Gratis-Versand ohne Guthaben: Bislang war die o2 Freikarte in der Anschaffung komplett kostenlos, musste jedoch vor der ersten Nutzung mit mindestens 10 Euro aufgeladen werden. Ohne kaufpreis wurde die Sim aber dennoch meistens als O2 Freikarte bezeichnet
- Neues Starterpaket für 4,99 Euro: Der Basistarif wird nun als reguläres Starterpaket vertrieben. Für eine einmalige Zahlung von 4,99 Euro erhalten Kunden die SIM-Karte.
- Startguthaben inklusive: Im Kaufpreis ist direkt ein Startguthaben von 5,00 Euro enthalten. Rein rechnerisch ist die Karte damit für den Verbraucher weiterhin ohne Aufpreis erhältlich, da das Guthaben den Anschaffungspreis leicht übersteigt.
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50 Prozent Ersparnis bei den Einstiegskosten
Durch diese strategische Anpassung verringert o2 die finanzielle Hürde für Neukunden beim Einstieg in die Prepaid-Welt. Da der bisher erforderliche Mindestaufladungsbetrag von 10 Euro entfällt und durch die Einmalzahlung von 4,99 Euro ersetzt wird, sinken die initialen Einstiegskosten um rund 50 Prozent.
An den Konditionen des Basistarifs selbst ändert sich nichts: Es fällt weiterhin keine monatliche Grundgebühr an. Kunden zahlen nur das, was sie tatsächlich verbrauchen (9 Cent pro Minute/SMS bzw. 1,49 Euro pro Tag bei Datennutzung) oder können flexibel Datenpakete und Smartphone-Optionen hinzubuchen.
Alle weitere Konditionen bleiben gleich. Es gibt also beispielsweise weiter den hohen 5G Speed der O2 Prepaid Karten mit bis zu 300 MBit/s im Download.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.