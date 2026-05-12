Tarif-Update: 75 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz für unter 12 Euro

Wer aktuell auf der Suche nach einem leistungsstarken Datentarif im D2-Netz ist, sollte einen Blick auf das neueste Aktionsangebot von mobilfunk.de werfen. Der Anbieter hat den Preis für seine 75 GB Allnet-Flat drastisch gesenkt und bietet das Paket für kurze Zeit für 11,99 Euro monatlich an.

Der Tarif positioniert sich als attraktive Option für Vielsauger, die Wert auf die Netzqualität von Vodafone legen, ohne die Preise der Hauptmarke zahlen zu wollen.

Datenvolumen: 75 GB (statt ehemals 5 GB oder 100 GB in anderen Konfigurationen) mit 5G-Unterstützung.

75 GB (statt ehemals 5 GB oder 100 GB in anderen Konfigurationen) mit 5G-Unterstützung. Geschwindigkeit: Bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload.

Bis zu im Download und im Upload. Netz: Vodafone D2-Netz.

Vodafone D2-Netz. Flatrates: Unbegrenzte Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.

Unbegrenzte Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Zusatzfunktionen: VoLTE und WiFi-Calling sind für beste Sprachqualität integriert.

VoLTE und WiFi-Calling sind für beste Sprachqualität integriert. Hier geht es direkt zum Angebot

Die Kostenstruktur

Die Preisgestaltung ist während der Mindestlaufzeit besonders aggressiv, erfordert jedoch Aufmerksamkeit nach Ablauf der ersten zwei Jahre:

Posten Kondition Monatliche Grundgebühr (Monat 1–24) 11,99 € Monatliche Grundgebühr (ab Monat 25) 34,99 € Einmaliger Anschlusspreis 19,99 € Vertragslaufzeit 24 Monate Kündigungsfrist 1 Monat

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Besonders kundenfreundlich ist die Option des flexiblen Vertragsbeginns: Die Freischaltung der SIM-Karte kann bis zu 120 Tage in die Zukunft verschoben werden, was ideal für Wechsler ist, deren alter Vertrag noch eine Weile läuft.

Einschätzung: Viel Leistung für wenig Geld

Mit 75 GB Datenvolumen lässt sich der mobile Alltag nahezu ohne Einschränkungen gestalten. Die Bandbreite von 50 Mbit/s reicht problemlos für hochauflösendes Video-Streaming, umfangreiche Cloud-Backups und mobiles Arbeiten aus.

Worauf zu achten ist:

Der attraktive Aktionspreis von 11,99 Euro gilt ausschließlich für die ersten 24 Monate. Da die Grundgebühr ab dem 25. Monat auf 34,99 Euro ansteigt, empfiehlt es sich, rechtzeitig von der einmonatigen Kündigungsfrist Gebrauch zu machen, um nach der Mindestlaufzeit wieder in einen günstigeren Aktionstarif zu wechseln.

Für effektiv rund 12 Euro im Monat bietet mobilfunk.de hier ein hervorragendes Verhältnis von Preis zu Datenvolumen im gut ausgebauten Vodafone-Netz. Vor allem die hohe Upstream-Rate von 25 Mbit/s macht den Tarif auch für Nutzer interessant, die häufig Dateien oder Social-Media-Inhalte von unterwegs hochladen.

Ein konkretes Aktionsende wurde bisher nicht kommuniziert, weshalb das Angebot kurzfristig auslaufen könnte.

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