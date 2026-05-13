Sony Xperia 1 VIII: Die neue Referenz für Creator und Technik-Enthusiasten

Sony hat sein neuestes Flaggschiff, das Xperia 1 VIII, offiziell für den globalen Markt vorgestellt. Mit einem Fokus auf professionelle Kameratechnik, langlebigen Support und Hardware-Features, die bei anderen Herstellern längst verschwunden sind, festigt Sony seine Nische im High-End-Sektor.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xperia 1 VIII startet zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.499 € (bzw. £1.399). Vorbesteller erhalten in ausgewählten Regionen oft attraktive Bundles, wie die neuesten Noise-Cancelling-Kopfhörer der WH-1000X-Serie.

Display und Design

Sony bleibt seiner Linie treu, optimiert jedoch das Gehäuse für eine bessere Handhabung:

Panel: 6,5 Zoll FHD+ OLED LTPO Display.

6,5 Zoll FHD+ OLED LTPO Display. Technik: Variable 120 Hz Bildwiederholrate und HDR-Unterstützung im 19,5:9 Format.

Variable 120 Hz Bildwiederholrate und HDR-Unterstützung im 19,5:9 Format. Schutz: Robustes Gorilla Glass Victus 2 auf Vorder- und Rückseite.

Robustes auf Vorder- und Rückseite. Maße: Schlanke 8,3 mm Dicke bei einem Gewicht von ca. 200 Gramm.

Kamera-System: Triple-48MP-Power

Das Highlight ist das komplett überarbeitete Kamera-Setup, das nun auf drei hochauflösende Sensoren setzt und mit der ZEISS T-Beschichtung* Reflexionen minimiert:

Hauptkamera: 48 MP Exmor T™ (1/1.35 Zoll) mit Dual-Layer-Transistor-Technologie für überragende Low-Light-Performance. Ultraweitwinkel: 48 MP Exmor RS™ (1/1.56 Zoll). Telephoto-Makro: 48 MP Exmor RS™ (1/1.56 Zoll). Besonders beeindruckend ist die neue Makro-Fähigkeit des Teleobjektivs. Selfie: 12 MP Exmor RS™ Frontkamera für natürliche Hauttöne und scharfe Videoanrufe.

Leistung und Software

Unter der Haube arbeitet modernste Technik, die für die nächsten Jahre gerüstet ist:

Prozessor: Der brandneue Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 , unterstützt von der Adreno 840 GPU.

Der brandneue , unterstützt von der Adreno 840 GPU. Software: Auslieferung mit Android 16 . Sony verspricht hierbei 4 große OS-Updates und 6 Jahre Sicherheits-Patches.

Auslieferung mit . Sony verspricht hierbei 4 große OS-Updates und 6 Jahre Sicherheits-Patches. Konnektivität: Unterstützung für Wi-Fi 7 und den neuen Bluetooth 6.0 Standard.

Einzigartige Hardware-Features

Während viele Konkurrenten Anschlüsse streichen, behält Sony wichtige Funktionen bei:

Audio: 3,5 mm Klinkenanschluss und nach vorne gerichtete Stereo-Lautsprecher.

3,5 mm Klinkenanschluss und nach vorne gerichtete Stereo-Lautsprecher. Speicher: MicroSD-Kartenslot zur einfachen Erweiterung.

MicroSD-Kartenslot zur einfachen Erweiterung. Komfort: Das SIM- und Speicherkartenfach lässt sich werkzeuglos per Fingerdruck öffnen.

Das SIM- und Speicherkartenfach lässt sich werkzeuglos per Fingerdruck öffnen. Bedienung: Seitlich montierter Fingerabdrucksensor und ein dedizierter, zweistufiger Kamera-Auslöser am Gehäuserahmen.

Seitlich montierter Fingerabdrucksensor und ein am Gehäuserahmen. Robustheit: Zertifiziert nach IP65/IP68 (wasser- und staubgeschützt).

Akku und Laden

Der 5.000 mAh Akku sorgt für eine solide Laufzeit. Geladen wird per 30W Wired PD 3.0 (PPS) oder kabellos mit bis zu 15W. Dank Sonys adaptiver Ladetechnologie wird zudem die Lebensdauer des Akkus über die Jahre maximiert.

Technische Daten im Überblick

Feature Spezifikation Display 6,5″ FHD+ OLED, 120Hz LTPO, 396ppi Chipsatz Snapdragon 8 Elite Gen 5 Kameras 3x 48 MP (Main, UW, Tele-Macro) Akku 5.000 mAh (30W verkabelt / 15W wireless) OS Android 16 (4 OS / 6 Jahre Security) Besonderheiten Klinkenanschluss, MicroSD, Tool-less SIM, Kamera-Button