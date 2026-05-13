Sony Xperia 1 VIII: Die neue Referenz für Creator und Technik-Enthusiasten

Sony hat sein neuestes Flaggschiff, das Xperia 1 VIII, offiziell für den globalen Markt vorgestellt. Mit einem Fokus auf professionelle Kameratechnik, langlebigen Support und Hardware-Features, die bei anderen Herstellern längst verschwunden sind, festigt Sony seine Nische im High-End-Sektor.
Inhaltsverzeichnis
Preis und Verfügbarkeit
Das Xperia 1 VIII startet zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.499 € (bzw. £1.399). Vorbesteller erhalten in ausgewählten Regionen oft attraktive Bundles, wie die neuesten Noise-Cancelling-Kopfhörer der WH-1000X-Serie.
Display und Design
Sony bleibt seiner Linie treu, optimiert jedoch das Gehäuse für eine bessere Handhabung:
- Panel: 6,5 Zoll FHD+ OLED LTPO Display.
- Technik: Variable 120 Hz Bildwiederholrate und HDR-Unterstützung im 19,5:9 Format.
- Schutz: Robustes Gorilla Glass Victus 2 auf Vorder- und Rückseite.
- Maße: Schlanke 8,3 mm Dicke bei einem Gewicht von ca. 200 Gramm.
Kamera-System: Triple-48MP-Power
Das Highlight ist das komplett überarbeitete Kamera-Setup, das nun auf drei hochauflösende Sensoren setzt und mit der ZEISS T-Beschichtung* Reflexionen minimiert:
- Hauptkamera: 48 MP Exmor T™ (1/1.35 Zoll) mit Dual-Layer-Transistor-Technologie für überragende Low-Light-Performance.
- Ultraweitwinkel: 48 MP Exmor RS™ (1/1.56 Zoll).
- Telephoto-Makro: 48 MP Exmor RS™ (1/1.56 Zoll). Besonders beeindruckend ist die neue Makro-Fähigkeit des Teleobjektivs.
- Selfie: 12 MP Exmor RS™ Frontkamera für natürliche Hauttöne und scharfe Videoanrufe.
Leistung und Software
Unter der Haube arbeitet modernste Technik, die für die nächsten Jahre gerüstet ist:
- Prozessor: Der brandneue Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, unterstützt von der Adreno 840 GPU.
- Software: Auslieferung mit Android 16. Sony verspricht hierbei 4 große OS-Updates und 6 Jahre Sicherheits-Patches.
- Konnektivität: Unterstützung für Wi-Fi 7 und den neuen Bluetooth 6.0 Standard.
Einzigartige Hardware-Features
Während viele Konkurrenten Anschlüsse streichen, behält Sony wichtige Funktionen bei:
- Audio: 3,5 mm Klinkenanschluss und nach vorne gerichtete Stereo-Lautsprecher.
- Speicher: MicroSD-Kartenslot zur einfachen Erweiterung.
- Komfort: Das SIM- und Speicherkartenfach lässt sich werkzeuglos per Fingerdruck öffnen.
- Bedienung: Seitlich montierter Fingerabdrucksensor und ein dedizierter, zweistufiger Kamera-Auslöser am Gehäuserahmen.
- Robustheit: Zertifiziert nach IP65/IP68 (wasser- und staubgeschützt).
Akku und Laden
Der 5.000 mAh Akku sorgt für eine solide Laufzeit. Geladen wird per 30W Wired PD 3.0 (PPS) oder kabellos mit bis zu 15W. Dank Sonys adaptiver Ladetechnologie wird zudem die Lebensdauer des Akkus über die Jahre maximiert.
Technische Daten im Überblick
|Feature
|Spezifikation
|Display
|6,5″ FHD+ OLED, 120Hz LTPO, 396ppi
|Chipsatz
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Kameras
|3x 48 MP (Main, UW, Tele-Macro)
|Akku
|5.000 mAh (30W verkabelt / 15W wireless)
|OS
|Android 16 (4 OS / 6 Jahre Security)
|Besonderheiten
|Klinkenanschluss, MicroSD, Tool-less SIM, Kamera-Button
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.