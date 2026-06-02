Telekom-Kracher verlängert: Unbegrenztes Datenvolumen für unter 25 Euro

Freenet bringt einen gefragten Mobilfunk-Klassiker zurück auf den Markt. Ab sofort wird der sogenannte „MEGA Deal“ im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom für kurze Zeit neu aufgelegt. Seit dem 1. Juni um 12:00 Uhr und noch bis Montag, den 8. Juni 2026 um 23:59 Uhr steht das zeitlich streng limitierte Tarifangebot für Neukunden zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
Unbegrenztes LTE/5G-Datenvolumen im besten Netz
Das Herzstück der Aktion ist ein massiver Upgrade-Vorteil: Statt des regulären Datenvolumens spendiert der Provider während der ersten zwei Jahre eine echte Daten-Flatrate ohne Limit.
|Tarif-Detail
|Konditionen der Aktion
|Tarifname
|Magenta Mobil M Unlimited MEGA Deal
|Netz
|Telekom (D1-Netz)
|Datenvolumen
|Unbegrenzt (statt regulär 50 GB)
|Geschwindigkeit
|Bis zu 300 Mbit/s im Download (50 Mbit/s Upload)
|Telefonie & SMS
|Allnet-Flat & SMS-Flat in alle dt. Netze
|Zusatzfunktionen
|VoLTE & WiFi-Calling integriert
|Anschlusspreis
|0,00 € (komplett befreit)
|Monatliche Grundgebühr
|24,95 € (Monat 1 bis 24)
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Wichtiger Haken: Konditionen ändern sich nach 24 Monaten
Interessenten sollten die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten genau im Auge behalten, da sich die Tarifstruktur nach Ablauf dieser Phase drastisch verändert. Ein rechtzeitiger Tarifwechsel oder eine Kündigung (möglich mit einer Frist von 1 Monat) ist hier dringend ratsam.
Achtung bei der Laufzeit: Ab dem 25. Monat entfällt der Unlimited-Status. Der Tarif wird automatisch auf 50 GB Datenvolumen pro Monat zurückgestuft. Gleichzeitig verdoppelt sich die monatliche Grundgebühr von 24,95 Euro auf 49,95 Euro.
Fazit und Aktionszeitraum
Wer auf der Suche nach unbegrenztem Datenvolumen im Telekom-Netz ist und die strikte Zweijahresfrist für einen Wechsel einplant, findet hier ein extrem starkes Preis-Leistungs-Verhältnis – zumal der sonst übliche Anschlusspreis komplett entfällt. Die Aktion endet am 08.06.2026 um 23:59 Uhr.
Das Angebot kann über den folgenden Direktlink abgerufen werden:
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.