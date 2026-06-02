Schluss mit der Zettelwirtschaft: iOS 27 bringt wohl revolutionäre Rechnungs-Split-Funktion via Foto

Wer kennt es nicht? Nach einem gemütlichen Abendessen mit Freunden oder der Familie folgt meist die lästige Rechnerei: Wer hatte das teure Steak, wer nur den Salat, und wie teilen wir das Trinkgeld auf? Damit soll bald Schluss sein. Apple plant für sein kommendes Betriebssystem iOS 27 offenbar eine tief integrierte Funktion, die das Aufteilen von Rechnungen radikal vereinfacht.

Wie der renommierte Apple-Insider und Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, können Nutzer künftig einfach ein Foto von einem Kassenzettel machen, um vollautomatisch Zahlungsanforderungen an die jeweiligen Gruppenmitglieder zu senden.

So soll das Kassenzettel-Feature funktionieren

Die neue Funktion wird laut dem Bericht direkt mit dem Peer-to-Peer-Bezahldienst Apple Cash in der standardmäßigen Wallet-App verknüpft sein. Der Ablauf ist dabei denkbar unkompliziert gestaltet:

Foto machen: Der Nutzer fotografiert den Kassenbeleg mit der iPhone- oder Apple Watch-Kamera. KI-Erkennung: Das System analysiert das Bild, erkennt die einzelnen Posten, Speisen oder Getränke und listet die Beträge digital auf. Zuweisen per Fingertipp: Die digitalisierten Artikel können auf dem Bildschirm einfach den entsprechenden Freunden oder Familienmitgliedern zugewiesen werden. Auch Steuern und Trinkgeld lassen sich so flexibel aufteilen. Anforderung senden: Das System berechnet die individuellen Anteile und generiert automatisch eine Zahlungsaufforderung, die direkt über iMessage (Nachrichten) oder die Wallet-App verschickt wird.

Angriff auf Drittanbieter-Apps

Mit diesem Schritt bläst Apple zum direkten Angriff auf etablierte Fintech-Unternehmen und beliebte Helfer-Apps wie Splitwise, Venmo oder andere dedizierte Rechnungs-Teiler. Da die Funktion direkt in das Betriebssystem von iPhone (iOS 27) und Apple Watch (watchOS 27) integriert ist, entfällt für Nutzer die Notwendigkeit, separate Konten bei Drittanbietern einzurichten. Das lästige manuelle Kopieren von Summen gehört damit der Vergangenheit an.

Unter der Haube nutzt Apple dafür die erweiterten KI- und Bilderkennungsfähigkeiten („Apple Intelligence“), die in den vergangenen Updates kontinuierlich ausgebaut wurden.

Wann kommt die neue Funktion?

Lange müssen sich Apple-Fans wohl nicht mehr gedulden, um einen ersten Blick auf das Feature zu werfen. Es wird erwartet, dass Apple iOS 27 bereits nächste Woche auf der jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) offiziell vorstellen wird.

Der finale Rollout für alle Nutzer erfolgt dann traditionell im September – pünktlich zum Start der neuen iPhone-18-Generation.

Wermutstropfen für Europa: Da die Funktion eng an den Dienst Apple Cash gekoppelt ist, der bislang primär in den USA verfügbar ist, bleibt abzuwarten, ob und wann dieses praktische Komfort-Feature auch den Sprung nach Deutschland und in andere europäische Länder schafft.