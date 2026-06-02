Frisches Update für das iPhone: Warum iOS 26.5.1 so wichtig ist – und warum es die Gigabyte-Anzeige sprengt

Apple hat überraschend ein neues Zwischenupdate veröffentlicht: iOS 26.5.1 steht ab sofort zum Download bereit. Wer jedoch den Update-Bildschirm auf seinem iPhone öffnet, reibt sich im ersten Moment vielleicht verwundert die Augen. Für ein reines Bugfix-Update wird eine riesige Dateigröße von stolzen 16,26 GB angezeigt. Was steckt hinter der Aktualisierung und warum ist das Paket so gewaltig groß? Wir dröseln das Rätsel auf.

Was bringt iOS 26.5.1?

Bei dieser Version handelt es sich nicht um ein Feature-Update mit neuen Funktionen, sondern um eine gezielte Fehlerbehebung (Bugfix). Das Update wurde primär für Besitzer des iPhone 17 und des neuen iPhone Air ausgerollt.

Der Lade-Bug wird behoben: In den vergangenen Wochen häuften sich Berichte von Nutzern, deren Geräte sich nach einer vollständigen Entladung nicht mehr über das USB-C-Kabel aufladen ließen. Das iPhone wirkte wie „tot“. Betroffene mussten zu einem Trick greifen und das Smartphone auf eine kabellose MagSafe- oder Qi-Ladestation legen, um es wiederzubeleben.

In den vergangenen Wochen häuften sich Berichte von Nutzern, deren Geräte sich nach einer vollständigen Entladung nicht mehr über das USB-C-Kabel aufladen ließen. Das iPhone wirkte wie „tot“. Betroffene mussten zu einem Trick greifen und das Smartphone auf eine kabellose MagSafe- oder Qi-Ladestation legen, um es wiederzubeleben. Die Lösung: iOS 26.5.1 korrigiert diesen Fehler im Energiemanagement. Nach der Installation funktioniert das kabelgebundene Laden auch bei komplett leerem Akku wieder einwandfrei. Zudem bringt das Update die üblichen, nicht näher spezifizierten Sicherheitsoptimierungen unter der Haube mit.

Warum ist das Update über 16 GB groß?

Dass ein einfacher Bugfix eine Dateigröße von über 16 GB anzeigt, sorgt verständlicherweise für Verwirrung. Normalerweise sind solche Mini-Updates nur wenige hundert Megabyte groß. Für dieses Phänomen gibt es zwei logische Erklärungen:

1. Das „Combo-Update“ (Vollständiges System-Abbild)

Wenn ein iPhone über mehrere Versionen hinweg kein Update erhalten hat oder das System einen Fehler beim Abgleich der vorhandenen Daten feststellt, bietet Apple nicht das kleine, inkrementelle Update (das sogenannte Delta-Update) an. Stattdessen lädt das Gerät das gesamte Betriebssystem einmal komplett neu herunter und überschreibt die alte Version. Das stellt sicher, dass alle Systemdateien fehlerfrei und auf dem neuesten Stand sind. Keine Sorge: Ihre persönlichen Daten, Fotos und Apps bleiben dabei komplett unangetastet.

2. Ein Anzeige-Bug im Update-Menü

Es kommt bei iOS-Veröffentlichungen gelegentlich vor, dass das System den Speicherbedarf falsch berechnet. Dem Nutzer wird die Größe des gesamten Betriebssystems angezeigt, obwohl im Hintergrund nur der kleine Patch geladen wird.

Hinweis zur Installation: Sollte der Speicherplatz auf dem iPhone tatsächlich knapp werden, weil das System den Download verweigert, hilft ein einfacher Trick: Schließen Sie das iPhone an einen Mac oder PC an und führen Sie das Update über den Finder bzw. iTunes aus.

Wer ein Modell der iPhone-17-Reihe oder ein iPhone Air besitzt, sollte das Update zeitnah installieren, um nicht Gefahr zu laufen, mit einem streikenden USB-C-Anschluss dazustehen. Vor der Installation empfiehlt sich – wie bei jedem größeren Systemeingriff – das Anlegen eines aktuellen Backups über die iCloud oder den Computer.