POCO F6 pro: Android 16 Update gestartet

Xiaomi hat damit begonnen, das Poco F6 Pro mit dem umfangreichen Update auf HyperOS 3 auszustatten. Die neue Version basiert auf Android 16 und trägt die Build‑Nummer OS3.0.4.0.WNKMIXM. Damit erhält das Gerät eines der bedeutendsten Software‑Upgrades seit seinem Marktstart. Die Aktualisierung wird zunächst als Recovery‑ROM bereitgestellt und dürfte in den kommenden Wochen auch regulär über die Systemaktualisierung verteilt werden.

Mit HyperOS 3 führt POCO eine Reihe tiefgreifender Optimierungen ein, die sowohl die Leistung als auch die Benutzererfahrung verbessern sollen. Besonders hervorzuheben sind die erweiterten KI‑Optimierungen, die das System intelligenter und effizienter arbeiten lassen. Sie greifen in verschiedene Bereiche ein – von der Hintergrundverwaltung über die App‑Priorisierung bis hin zur dynamischen Ressourcenverteilung. Ziel ist es, alltägliche Abläufe zu beschleunigen und gleichzeitig die Stabilität zu erhöhen.

Ein weiteres zentrales Element des Updates ist die Einführung von Super Island, einer neuen Multitasking‑Oberfläche, die Benachrichtigungen, Schnellaktionen und laufende Prozesse übersichtlicher darstellt. Die Funktion erinnert an moderne dynamische Statusbereiche anderer Hersteller, geht jedoch einen eigenen Weg, indem sie stärker in das Gesamtsystem integriert ist. Nutzer sollen dadurch schneller auf wichtige Informationen zugreifen und mehrere Aufgaben effizienter parallel ausführen können.

Auch optisch bringt HyperOS 3 einige Neuerungen mit sich. Überarbeitete Symbole, modernisierte UI‑Elemente und deutlich flüssigere Animationen verleihen dem System ein frisches Erscheinungsbild. Die Übergänge wirken harmonischer, und das gesamte Interface reagiert spürbar direkter. Diese visuellen Anpassungen sollen nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch die Bedienbarkeit verbessern.

Darüber hinaus hat POCO an der Energieeffizienz gearbeitet. Das Update optimiert die Hintergrundprozesse und reduziert unnötige Systemlast, was sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirken soll. Erste Nutzerberichte bestätigen bereits eine stabilere und längere Laufzeit im Alltag.

Mit HyperOS 3 erhält das POCO F6 Pro somit ein Update, das sowohl funktional als auch optisch einen deutlichen Schritt nach vorn darstellt und das Gerät langfristig konkurrenzfähig hält.