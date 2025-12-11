POCO X8 pro: Zertifzierungen bestätigen die technischen Daten

Das Poco X8 Pro mit der globalen Modellnummer 2511FPC34G hat durch eine SGS‑Zertifizierung bereits mehrere zentrale Spezifikationen bestätigt bekommen. Demnach wird das Gerät mit einem 6500‑mAh‑Akku ausgestattet sein und 100‑W‑Schnellladen unterstützen. Parallel dazu wurde das indische Modell 2511FPC34I in der BIS‑Datenbank gesichtet, was auf einen bevorstehenden Marktstart in Indien hinweist. Weitere Leaks, unter anderem von The Techoutlook, nennen ein 1.5K‑OLED‑Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, den neuen MediaTek Dimensity 8500, sowie einen Metallrahmen und eine IP69‑Zertifizierung, die auf eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub schließen lässt. Die Kameraausstattung soll aus einem Dual‑Setup bestehen, vermutlich mit 50‑MP‑Hauptsensor und 8‑MP‑Ultraweitwinkel, ergänzt durch einen Ultraschall‑Fingerabdrucksensor im Display.

Internationale Markteinführung steht bevor

Das POCO X8 Pro steht kurz vor seiner Markteinführung. In China wurde das Gerät bereits unter dem Namen Redmi Turbo 5 zertifiziert. Es verfügt über ein 6,67 Zoll großes LTPS-OLED-Display, das eine hochwertige Darstellung verspricht. Für eine besonders lange Laufzeit sorgt der großzügig dimensionierte 7.000-mAh-Akku, der eine Nutzung über mehrere Tage hinweg ermöglichen soll. Als Betriebssystem kommt Android 16 in Kombination mit der Benutzeroberfläche HyperOS 3 zum Einsatz.

Es verfügt über ein 6,67 Zoll großes LTPS-OLED-Display mit einer Auflösung von 2712 × 1220 Pixeln (1.5K) und setzt erstmals auf einen Metallrahmen, was auf eine hochwertigere Verarbeitung hinweist. . Angetrieben wird das Gerät vom neuen MediaTek Dimensity 8500 Ultra, der für hohe Leistung bei effizientem Energieverbrauch sorgt. Die Hauptkamera bietet eine Auflösung von 50 Megapixeln, während die Frontkamera mit 32 Megapixeln ausgestattet ist. Mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher richtet sich das POCO X8 Pro an Nutzer, die Wert auf starke Performance und lange Akkulaufzeit legen.

Wann genau der Start auch in Deutschland erfolgt ist bisher noch nicht sicher. Wir gehen aber davon aus, dass auch das X8 wieder für deutsche Nutzer verfügbar sein wird.

