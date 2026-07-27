Gigantisches KI-Projekt: Nvidia verhandelt über 250-Milliarden-Dollar-Garantie für OpenAI

Der Chipkonzern Nvidia greift dem ChatGPT-Entwickler OpenAI offenbar bei einem historischen Infrastrukturprojekt unter die Arme. Nach Informationen des Wall Street Journal verhandelt Nvidia über eine Finanzierungsgarantie in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar. Die Summe soll OpenAI das Leasing eines gigantischen Rechenzentren-Komplexes im US-Bundesstaat Ohio ermöglichen.

Zehn Gigawatt für die Super-KI

Das Mega-Projekt sieht den Bau eines Rechenzentrums mit einer installierten Leistung von zehn Gigawatt im Süden von Ohio vor. Entwickelt wird die Anlage von der Tochtergesellschaft des japanischen Technologie-Investors SoftBank. Die Gesamtkosten für das Vorhaben werden laut Insidern auf mehr als 500 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die von Nvidia erwogene Garantie von 250 Milliarden Dollar deckt dabei vor allem die langfristige Pacht des Standorts sowie die damit verbundene Fremdfinanzierung ab. Die Hardware ist darin noch gar nicht enthalten: Dem Bericht zufolge erwägt der Marktführer für KI-Prozessoren zusätzlich, die Anschaffung von Nvidia-Chips durch OpenAI im Wert von bis zu 350 Milliarden Dollar finanziell zu unterstützen.

Emanzipation von den Cloud-Riesen

Für OpenAI markiert der Schritt einen strategischen Wendepunkt. Bislang ist das Start-up für den enormen Rechenbedarf seiner Modelle weitgehend auf gemietete Kapazitäten von Cloud-Anbietern wie Microsoft, Amazon und Oracle angewiesen. Mit einem eigenen Großrechenzentrum würde OpenAI erstmals die direkte Kontrolle über seine physische Kerninfrastruktur übernehmen.

Nvidia sichert sich durch einen solchen Deal im Gegenzug auf Jahre hinaus den weltweit größten Abnehmer für seine begehrten Grafikprozessoren (GPUs) und zementiert seine Vormachtstellung im weltweiten KI-Wettrüsten.

Fertigstellung ab 2028 geplant

Die erste Phase des Mammutprojekts soll nach aktuellem Planungsstand im Jahr 2028 betriebsbereit sein. Neben OpenAI haben laut dem Medienbericht auch andere Schwergewichte der Branche – darunter der KI-Rivale Anthropic sowie die Tech-Riesen Microsoft und Google – Interesse an einer Nutzung oder Beteiligung an dem Standort signalisiert.

Sowohl Nvidia und OpenAI als auch das US-Handelsministerium gaben auf Nachfrage zunächst keine offizielle Stellungnahme zu den Verhandlungen ab.