Neues Flaggschiff vorgestellt: vivo präsentiert das X300 E in China

Der chinesische Smartphone-Hersteller vivo hat im Heimatmarkt sein neuestes Oberklasse-Smartphone offiziell vorgestellt: das vivo X300 E. Das Modell besticht durch ein extrem schlankes Design, Highend-Hardware von Qualcomm und ein hochauflösendes Kamera-System mit Zeiss-Optik.
Schlankes Gehäuse, riesiger Akku
Trotz einer Gehäusetiefe von nur 7,79 Millimetern verbaut vivo einen Akku mit einer Kapazität von 7.200 mAh, der per Kabel mit bis zu 90 Watt schnellgeladen werden kann. Das Smartphone kombiniert einen eleganten Metallrahmen mit einer Glasrückseite und ist nach den Standards IP68 sowie IP69 gegen Staub und starkes Hochdruck-Strahlwasser geschützt.
Für eine flüssige Darstellung sorgt ein 6,59 Zoll großes AMOLED-Display mit einer 1,5K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Für den passenden Sound verbaut der Hersteller Dual-Stereo-Lautsprecher.
Snapdragon 8 Gen 5 und Zeiss-Periskop-Kamera
Unter der Haube kommt der Snapdragon 8 Gen 5 von Qualcomm zum Einsatz, flankiert von neuem LPDDR5X-Arbeitsspeicher und fast UFS 4.1-Speicher.
Das Hauptaugenmerk liegt traditionell auf dem Kamera-System:
- Hauptkamera: 50 Megapixel
- Telekamera: 50 Megapixel Zeiss-Periskop-Teleobjektiv
- Ultraweitwinkel: 8 Megapixel
- Frontkamera: 50 Megapixel für hochauflösende Selfies
Preise und Verfügbarkeit
Das vivo X300 E startet zunächst auf dem chinesischen Markt. Es wird in zwei Speicherturnussen angeboten:
- 12 GB RAM / 256 GB Speicher: 4.799 Yuan (ca. 620 Euro)
- 12 GB RAM / 512 GB Speicher: 5.299 Yuan (ca. 685 Euro)
Hinweis zu den Preisen: Die Euro-Angaben basieren auf dem aktuellen Wechselkurs. Bei einer eventuellen späteren Veröffentlichung in Europa fallen aufgrund von Importsteuern, Zöllen und Vertriebskosten in der Regel höhere Endverbraucherpreise an.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.