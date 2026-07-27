Smartphone trifft Gimbal-Arm: Honor nennt offiziellen Termin für das ROBOT Phone

Nach monatlichen Spekulationen und ersten Prototypen-Previews ist es nun offiziell: Der chinesische Hersteller Honor bringt sein außergewöhnliches „ROBOT Phone“ am 12. August 2026 auf den Heimatmarkt. Das Smartphone hebt sich vor allem durch ein integriertes, ausfahrbares Gimbal-System mit mechanischem Roboterarm von der Konkurrenz ab.
Ausfahrbare Gimbal-Kamera mit KI-Verfolgung
Das Kernstück des Honor ROBOT Phone bildet eine 200-Megapixel-Hauptkamera, die auf einem motorisierten 4DoF-Gimbal (vier Freiheitsgrade) aus einer TitLegierung gelagert ist. Das Modul fährt bei Bedarfsfall automatisch aus dem Gehäuse aus und kann Motive dank KI-gestützter Objekterfassung (AI Object Tracking) autonom um 360 Grad im Raum verfolgen.
Für Filmemacher und Vlogger integriert Honor zudem eine Partnerschaft mit dem Filmtechnik-Spezialisten ARRI, um professionelle Log-C-Aufnahmen und Farbprofile direkt auf dem Gerät anzubieten. Auch die Benutzeroberfläche der Kamera-App unterscheidet sich von herkömmlichen Smartphones: Anstelle eines einfachen Auslösers lässt sich der Roboterarm unter anderem manuell über einen virtuellen Joystick steuern.
Hardware auf Flaggschiff-Niveau
Neben dem aufwendigen Kameramechanismus verbaut der Hersteller durchweg aktuelle Spitzenhardware:
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Display: 6,75 Zoll altes 1.5K-OLED mit 120 Hz Bildwiederholrate
- Kamerasystem: 200-MP-Hauptkamera (4D-Gimbal), Teleobjektiv und 50-MP-Ultraweitwinkel
- Akku & Laden: ca. 7.000-mAh-Akku mit 120-Watt-Schnellladung
Marktstart ab Mitte August
Das Gerät konnte in China bereits seit Mitte Juli reserviert werden. Mit dem Event am 12. August wird Honor den offiziellen Verkaufsstart einläuten und sämtliche Details zu Preisen und Speicherkonfigurationen enthüllen. Ein anschließender globaler Verkaufsstart im Laufe des Spätsommers gilt als sehr wahrscheinlich.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.