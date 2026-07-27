Der Trend zu immer längeren und schmaleren Smartphones könnte bald einen Gegenentwurf erhalten. Aktuellen Gerüchten aus der Lieferkette zufolge prüft der chinesische Hersteller OnePlus ein neues Konzept: ein kompaktes Smartphone mit flachem Display, das auf ein breiteres Seitenverhältnis setzt.

Kompakt, aber mit mehr Nutzfläche

Wie der bekannte Leaker Digital Chat Station (DCS) über Branchenkanäle berichtet, soll das potenzielle Gerät über eine Bilddiagonalen-Größe im Bereich von 6,3 bis 6,4 Zoll verfügen. Während bisherige Modelle in diesem Größensegment meist sehr schmal und hoch ausfallen (oft im Format 20:9 oder 20,5:9), geht OnePlus hier angeblich einen anderen Weg.

Durch ein breiteres Seitenverhältnis wächst das Display nicht primär in die Höhe, sondern in die Breite. Das hat handfeste Vorteile im Alltag:

Bessere Lesbarkeit: Texte und Webseiten bieten mehr Zeichen pro Zeile, ohne dass herausgezoomt werden muss.

Texte und Webseiten bieten mehr Zeichen pro Zeile, ohne dass herausgezoomt werden muss. Ergonomischeres Tippen: Die virtuelle Tastatur erhält mehr Platz in der Horizontalen, was Tippfehler reduziert.

Die virtuelle Tastatur erhält mehr Platz in der Horizontalen, was Tippfehler reduziert. Effizientere Flächeennutzung: Bei gleicher Bildschirmdiagonale bietet ein breiteres Display eine insgesamt größere Fläche als ein extrem langgestrecktes Panel.

Bei gleicher Bildschirmdiagonale bietet ein breiteres Display eine insgesamt größere Fläche als ein extrem langgestrecktes Panel. Flaches Glas: Der Verzicht auf gebogene Displayränder (Curved Display) sorgt für eine präzise Bedienung bis an den Rand und macht Panzergläser leicht installierbar.

Für Deutschland sieht es aber schlecht aus, da OnPlus wahrscheinlich den Markt verlassen wird.

Einordnung: Sollte OnePlus dieses Konzept umsetzen?

Die Frage, ob OnePlus dieses Projekt tatsächlich zur Serienreife bringen sollte, lässt sich aus Nutzersicht klar mit Ja beantworten. In den vergangenen Jahren sind viele Mobiltelefone zwar schmaler geworden, um trotz großer Diagonale einhändig greifbar zu bleiben – das ging jedoch zulasten der nutzbaren Bildschirmbreite. Videos im klassischen 16:9-Format zeigen auf extrem langen Bildschirmen riesige schwarze Ränder, und Multitasking mit zwei nebeneinander stehenden Apps ist kaum möglich.

Ein kompaktes Gehäuse in Kombination mit einem breiteren, flachen Display schlägt genau die Brücke, nach der viele Enthusiasten suchen: ein handliches Gerät für die Hosentasche, das sich bei der aktiven Nutzung nicht eingeengt anfühlt.

Sollte sich das Projekt in den Testlaboren von OnePlus und der Muttergesellschaft OPPO bewähren, könnte der Hersteller damit ein starkes Signal gegen den Einheitsbrei moderner Smartphone-Formfaktoren setzen.

Pro-Tipp für die Ergonomie: Ein Smartphone muss nicht lang sein, um viel anzuzeigen. Ein breiteres 6,3-Zoll-Display bietet im Alltag oft mehr Übersicht als ein schmaler 6,7-Zoll-Riegel.