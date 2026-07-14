Aus für OnePlus in Europa – OPPO soll übernehmen

Die einstige Smartphone-Kultmarke OnePlus, die als „Flaggschiff-Killer“ weltbekannt wurde, steht vor dem endgültigen Aus auf den westlichen Märkten. Nach monatelangen Spekulationen zeichnet sich der Rückzug aus Europa und den USA nun konkret ab. Laut einem neuen Bericht von Winfuture plant der Mutterkonzern Oppo, den offiziellen Schritt noch in dieser Woche bekannt zu geben.

Vom Gerücht zur Gewissheit

Bereits zu Beginn des Jahres 2026 mehrten sich die Zeichen für ein Ende der Marke in den westlichen Regionen:

Erste Berichte im Januar: Erste Berichte über eine Abwicklung von OnePlus stießen anfangs noch auf vehementen Widerspruch seitens der Fan-Gemeinde und wurden vom Hersteller dementiert.

Erste Berichte über eine Abwicklung von OnePlus stießen anfangs noch auf vehementen Widerspruch seitens der Fan-Gemeinde und wurden vom Hersteller dementiert. Schleichender Rückbau ab März: Im Frühjahr 2026 verdichteten sich die Hinweise. Personal wurde abgebaut oder innerhalb des Mutterkonzerns Oppo neu verteilt. Zudem wurden Besucher der europäischen OnePlus-Websites vermehrt direkt zu Oppo weitergeleitet.

Im Frühjahr 2026 verdichteten sich die Hinweise. Personal wurde abgebaut oder innerhalb des Mutterkonzerns Oppo neu verteilt. Zudem wurden Besucher der europäischen OnePlus-Websites vermehrt direkt zu Oppo weitergeleitet. Strategiewechsel unter Verschluss: Hinter verschlossenen Türen bereiten OnePlus und Oppo eine weitreichende Neuausrichtung vor. Konkrete Gründe für den vollständigen Rückzug aus den westlichen Märkten wurden bisher nicht öffentlich kommuniziert.

Die neue Rolle von Oppo in Europa

Während die Marke OnePlus verschwindet, soll der Mutterkonzern Oppo die Vorreiterrolle in Europa übernehmen und in weitere Märkte expandieren. Dieser Schritt wurde durch das Ende der jüngsten Verkaufsverbote in den vergangenen Monaten vorbereitet.

In verbleibenden Märkten wie Indien und China wird OnePlus voraussichtlich nicht als eigenständige Marke, sondern als einfache, günstigere Produktreihe unter dem Dach von Oppo fortgeführt.

Konsequenzen für Bestandskunden und den Handel

Für Besitzer bereits gekaufter Geräte und den laufenden Abverkauf gelten folgende Regelungen:

Support und Updates: Der technische Support sowie Software-Updates für bereits verkaufte OnePlus-Geräte werden bis zum Ende des jeweiligen Produktlebenszyklus fortgesetzt. Neue Produkte werden in Europa und den USA jedoch nicht mehr eingeführt.

Der technische Support sowie Software-Updates für bereits verkaufte OnePlus-Geräte werden bis zum Ende des jeweiligen Produktlebenszyklus fortgesetzt. Neue Produkte werden in Europa und den USA jedoch nicht mehr eingeführt. Abverkauf der Restbestände: Die noch im Umlauf befindlichen Restposten werden in den kommenden Wochen abverkauft. Ein Nachschub ist nicht mehr vorgesehen. In den offiziellen europäischen Online-Stores sind die meisten Artikel bereits vergriffen.