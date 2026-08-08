Vodafone GigaZuhause: kostenloser WLAN Router für die Mindestvertragslaufzeit

Vodafone hat eine neue Vertriebsaktion für Festnetz-Neukunden gestartet. Bis einschließlich 26. August 2026 bietet der Düsseldorfer Telekommunikationsanbieter bei Online-Abschluss erhöhte Cashback-Gutschriften sowie kostenfreie Hardware-Mietoptionen für ausgewählte Kabel- und DSL-Anschlüsse.

Ziel der Promotion ist es, vor allem Wechselkunden und Haushalte im Breitbandbereich mit spürbaren Startvorteilen zu gewinnen.

Die Aktionsangebote im Detail

1. GigaZuhause 50 Kabel Flat

Der Einstiegstarif im Kabelnetz bietet eine solide Bandbreite für Standard-Haushalte mit Fokus auf ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Monatlicher Grundpreis: 29,99 € (über die gesamten 24 Monate garantiert)

29,99 € (über die gesamten 24 Monate garantiert) Gesamt-Cashback: 110,00 € (50,00 € Standard-Cashback + 60,00 € Extra-Gutschrift)

110,00 € (50,00 € Standard-Cashback + 60,00 € Extra-Gutschrift) Hardware-Bonus: Vodafone Station für 24 Monate für 0,00 €/Monat (Ersparnis: 119,76 €)

Vodafone Station für 24 Monate für 0,00 €/Monat (Ersparnis: 119,76 €) Einmalige Gebühren: 49,99 € Bereitstellungsentgelt + 9,99 € Versandkosten

49,99 € Bereitstellungsentgelt + 9,99 € Versandkosten Vertragslaufzeit: 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

24 Monate Mindestvertragslaufzeit ZUM TARIF*

2. GigaZuhause 50 DSL

Für Haushalte ohne Kabelanschluss steht das Äquivalent auf DSL-Basis bereit.

Monatlicher Grundpreis: 29,99 € (für 24 Monate)

29,99 € (für 24 Monate) Gesamt-Cashback: 50,00 € (Exklusiv-Prämie für den 50er-DSL-Tarif)

50,00 € (Exklusiv-Prämie für den 50er-DSL-Tarif) Hardware-Bonus: WLAN-Router EasyBox 805 für 24 Monate für 0,00 €/Monat (Ersparnis: 119,76 €)

WLAN-Router EasyBox 805 für 24 Monate für 0,00 €/Monat (Ersparnis: 119,76 €) Einmalige Gebühren: 49,99 € Bereitstellungsentgelt + 9,99 € Versandkosten

49,99 € Bereitstellungsentgelt + 9,99 € Versandkosten Vertragslaufzeit: 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

24 Monate Mindestvertragslaufzeit ZUM TARIF*

Übersicht: Alle Kabel-Tarife mit Extra-Cashback

Im Rahmen des August-Aktionszeitraums gewährt Vodafone auf sämtliche Kabeltarife einen pauschalen Bonus von zusätzlichen 60,00 € Cashback, der auf die reguläre Prämie aufgestockt wird.

Tarif Gesamt-Cashback Zusammensetzung (Standard + Bonus) Effektiver Hardware-Vorteil GigaZuhause 1000 Kabel 300,00 € 240,00 € Standard + 60,00 € Extra Vodafone Station 24 Mon. gratis GigaZuhause 600 Kabel 180,00 € 120,00 € Standard + 60,00 € Extra Vodafone Station 24 Mon. gratis GigaZuhause 300 Kabel 300,00 € 240,00 € Standard + 60,00 € Extra Vodafone Station 24 Mon. gratis GigaZuhause 150 Kabel 180,00 € 120,00 € Standard + 60,00 € Extra Vodafone Station 24 Mon. gratis GigaZuhause 50 Kabel Flat 110,00 € 50,00 € Standard + 60,00 € Extra Vodafone Station 24 Mon. gratis

Wichtige Vertrags- und Kostenhinweise

Zielgruppe: Die Sonderkonditionen und Extra-Prämien gelten ausschließlich für Neukunden bei Buchung eines Vertrags mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Die Sonderkonditionen und Extra-Prämien gelten ausschließlich für Neukunden bei Buchung eines Vertrags mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Folgekosten ab dem 25. Monat: Die Mietbefreiung für die Hardware (Vodafone Station bzw. EasyBox 805) gilt exakt für die ersten 24 Vertragsmonate. Ab dem 25. Monat fällt die reguläre Router-Miete in Höhe von 4,99 € pro Monat an, sofern das Gerät nicht fristgerecht gekündigt oder durch eigene Hardware ersetzt wird.

Die Mietbefreiung für die Hardware (Vodafone Station bzw. EasyBox 805) gilt exakt für die ersten 24 Vertragsmonate. Ab dem 25. Monat fällt die reguläre Router-Miete in Höhe von an, sofern das Gerät nicht fristgerecht gekündigt oder durch eigene Hardware ersetzt wird. Auszahlung der Prämien: Das Cashback wird in der Regel nach erfolgreicher Freischaltung des Anschlusses als Einmalgutschrift auf dem Kundenkonto verbucht oder auf das angegebene Bankkonto überwiesen.