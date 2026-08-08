Nvidia plant Milliarden-Investment in Energie-Entwickler Lancium

Der US-Halbleiterkonzern Nvidia will einem Medienbericht zufolge bis zu drei Milliarden US-Dollar in den texanischen Energieinfrastruktur-Entwickler Lancium investieren.Wie das US-Technologieportal The Information unter Berufung auf verhandlungsnahe Personen berichtete, sichert sich Nvidia mit einer Erstinvestition von zwei Milliarden Dollar einen Anteil von rund 20 Prozent an dem Unternehmen.

Eine weitere Milliarde Dollar könnte fließen, sobald Lancium bestimmte Meilensteine bei der Energieerschließung und Netzanbindung erreicht – womit Nvidias Beteiligung auf etwa 30 Prozent steigen würde.

Strategischer Zugriff auf Stromressourcen für KI-Supercomputer

Lancium, das maßgeblich von der Investmentgesellschaft Blackstone finanziert wird, gilt als Schlüsselakteur bei der Energieversorgung großflächiger Rechenzentren. Das Unternehmen stellt unter anderem die Strominfrastruktur für den KI-Supercomputing-Campus „Stargate“ im texanischen Abilene bereit.

Mit diesem Schritt reagiert Nvidia auf den zunehmenden Engpass bei der Energieversorgung für KI-Infrastrukturen. Durch den direkten Einstieg beim Infrastrukturentwickler sichert sich der Chipgigant frühzeitig Zugang zu knappen Stromkapazitäten für kommende Rechenzentrum-Generationen.

Eckdaten des Deals im Überblick:

Investitionsvolumen: Bis zu 3 Milliarden USD (2 Mrd. USD initial, 1 Mrd. USD erfolgsabhängig)

Bis zu 3 Milliarden USD (2 Mrd. USD initial, 1 Mrd. USD erfolgsabhängig) Beteiligung: Ca. 20 Prozent zu Beginn, Ausbau auf bis zu 30 Prozent möglich

Ca. 20 Prozent zu Beginn, Ausbau auf bis zu 30 Prozent möglich Unternehmensbewertung: Lancium wird inklusive Schulden auf rund 10 Milliarden US-Dollar taxiert

Lancium wird inklusive Schulden auf rund 10 Milliarden US-Dollar taxiert Zukunftspläne:Lancium erwägt Medienberichten zufolge einen Börsengang (IPO) bis 2027

Stellungnahmen von Nvidia und Lancium lagen nach den ersten Berichten noch nicht vor.