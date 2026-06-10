Nächste Generation faltbarer Smartphones: Samsung Galaxy Z Flip 8 taucht bei der US-Behörde FCC auf

Die Hinweise auf den bevorstehenden Launch von Samsungs neuen Foldables verdichten sich. Nachdem das kommende Galaxy Z Flip 8 bereits von 91mobiles in einer chinesischen Datenbank gesichtet wurde, hat das Clamshell-Smartphone nun die offizielle US-Zertifizierungsbehörde FCC passiert. Erste Dokumente geben Aufschluss über die Konnektivität und untermauern das Gerücht eines zeitnahen Marktstarts im Sommer.

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung bereitet offenbar die Markteinführung seiner nächsten Foldable-Generation vor. Wie aus einem aktuellen Bericht des Branchenportals 91mobiles hervorgeht, wurde das zukünftige Samsung Galaxy Z Flip 8 in den Datenbanken der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FCC (Federal Communications Commission) registriert. Angesichts der Tatsache, dass die Vorgängermodelle im vergangenen Jahr Anfang Juli vorgestellt wurden, deutet dieser behördliche Schritt auf ein ähnliches Zeitfenster für dieses Jahr hin. Die für die USA vorgesehene Modellvariante wurde bereits auf SAR-Werte und die Kompatibilität mit mehreren Mobilfunknetzen getestet, was auf eine baldige Präsentation schließen lässt.

Die FCC-Zertifizierung im Detail

Laut den von 91mobiles offengelegten Dokumenten des Prüfdienstleisters Element Materials Technology hat ein mobiles Endgerät mit der Modellnummer SM-F776U die obligatorischen Hochfrequenz-Belastungstests durchlaufen. Der dazugehörige SAR-Test (Specific Absorption Rate) ermittelt, wie viel elektromagnetische Energie der menschliche Körper bei der Nutzung des Geräts aufnimmt. Der offizielle Bericht bestätigt hierbei, dass die Strahlungswerte des Modells vollständig innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgrenzen liegen.

Da kurz zuvor ein baugleiches Modell mit der Kennung SM-F7760 in Chinas CMIIT-Zertifizierungsdatenbank registriert wurde, gilt es als gesichert, dass es sich bei der Endung „U“ um die Variante für den US-amerikanischen Markt handelt. Aus den Netzwerkspezifikationen geht hervor, dass das Smartphone die Standards GSM, WCDMA, LTE und modernes 5G unterstützt. Zudem verfügt das Gerät über typische Premium-Features wie NFC, kabelloses Laden (Wireless Charging) und die Funktion zur drahtlosen Energieübertragung an andere Geräte (Wireless Power Sharing) – Ausstattungsmerkmale, die bereits die Vorgänger der Z-Flip-Reihe definierten.

Gerüchteküche: Erwartete technische Spezifikationen

Obwohl eine offizielle Bestätigung seitens des Herstellers noch aussteht, zeichnen Leaks und Expertenberichte bereits ein klares Bild der Hardware-Ausstattung:

Prozessor: Als Herzstück soll Samsungs im hochentwickelten 2nm-Verfahren gefertigter Exynos 2600-Chipsatz agieren. Da dieser Chip auch im Galaxy S26 und S26 Plus verbaut ist, können Nutzer Flaggschiff-Performance im kompakten Clamshell-Design erwarten.

Als Herzstück soll Samsungs im hochentwickelten 2nm-Verfahren gefertigter Exynos 2600-Chipsatz agieren. Da dieser Chip auch im Galaxy S26 und S26 Plus verbaut ist, können Nutzer Flaggschiff-Performance im kompakten Clamshell-Design erwarten. Displays: Gerüchten zufolge kommt ein faltbares 6,9-Zoll-AMOLED-Hauptdisplay mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz zum Einsatz. Das praktische Außendisplay soll unverändert eine Diagonale von 4,1 Zoll aufweisen.

Gerüchten zufolge kommt ein faltbares 6,9-Zoll-AMOLED-Hauptdisplay mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz zum Einsatz. Das praktische Außendisplay soll unverändert eine Diagonale von 4,1 Zoll aufweisen. Kameras: Das Kamerasystem setzt sich voraussichtlich aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv zusammen. Für Selbstporträts über den Coverscreen steht eine 10-Megapixel-Kamera bereit.

Das Kamerasystem setzt sich voraussichtlich aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv zusammen. Für Selbstporträts über den Coverscreen steht eine 10-Megapixel-Kamera bereit. Software & Akku: Das Smartphone wird voraussichtlich als erstes Modell des Herstellers direkt mit Android 17 und der Benutzeroberfläche One UI 9 ausgeliefert. Die Akkukapazität soll sich auf 4.300 mAh belaufen.

Gemeinsamer Launch im Sommer

Das Galaxy Z Flip 8 wird den aktuellen Informationen zufolge nicht allein vorgestellt. Branchenkenner erwarten, dass Samsung das Gerät im Rahmen eines gemeinsamen Events zusammen mit dem größeren Galaxy Z Fold 8 sowie einer neuen Modellvariante, dem „Z Fold Wide“, offiziell präsentieren wird.

Auch wenn die Neuerungen gegenüber dem Vorjahr eher evolutionärer Natur sind, dürfte das Modell durch die tiefe Integration der hauseigenen Galaxy AI-Funktionen und das optimierte Ökosystem ein starker Anwärter auf dem Markt für faltbare Premium-Smartphones werden.