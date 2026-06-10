Samsungs nächste Smartwatch-Generation: Galaxy Watch 9 und Watch Ultra 2 erhalten wichtige Zertifizierung

Die Veröffentlichung der nächsten intelligenten Uhren von Samsung rückt spürbar näher. Neue Einträge in einer chinesischen Regulierungsdatenbank (gefunden von 91mobiles) untermauern die Vermutung, dass die Markteinführung der Galaxy Watch 9 sowie des Premium-Modells Galaxy Watch Ultra 2 unmittelbar bevorsteht. Technische Details aus den Zulassungsverfahren versprechen deutliche Upgrades bei Konnektivität und Rechenleistung.

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung treibt die Vorbereitungen für den Verkaufsstart seiner kommenden Wearables-Generation voran. Wie aktuelle Dokumente belegen, wurden zwei neue Smartwatch-Modelle des Herstellers erfolgreich auf der chinesischen Zertifizierungsplattform CMIIT registriert. Die dort gelisteten Modellnummern stehen in direktem Zusammenhang mit der kommenden Produktlinie und deuten darauf hin, dass die Geräte die finalen regulatorischen Hürden vor ihrer weltweiten kommerziellen Veröffentlichung nehmen.

Globale Behörden-Einträge verdichten das Startzeitfenster

In den offiziellen Datenbanken der CMIIT-Zertifizierung sind die Geräte unter den Modellbezeichnungen SM-L3550 und SM-L7150 erfasst. Obwohl die Dokumente die finalen Marketingnamen noch nicht explizit nennen, ordnen Branchenkenner die Kennungen eindeutig der standardmäßigen Galaxy Watch 9 sowie dem Flaggschiff-Modell Galaxy Watch Ultra 2 zu. Der Auftritt in der CMIIT-Datenbank gilt als klares Indiz für eine baldige kommerzielle Freigabe auf dem chinesischen Markt.

Dieser Schritt reiht sich in eine Kette internationaler Zulassungen ein: Zuvor wurden die beiden Modelle bereits in der chinesischen 3C-Zertifizierungsdatenbank sowie im Portal der indischen Zulassungsbehörde BIS gesichtet, was auf einen bevorstehenden globalen Launch hindeutet. Die Dokumente der 3C-Behörde verrieten dabei bereits ein technisches Detail zur Stromversorgung: Beide Smartwatches unterstützen ein kabelgebundenes Laden mit einer Leistung von 10 Watt. Damit behält Samsung die Ladegeschwindigkeit der aktuellen Modellgeneration, bestehend aus der Galaxy Watch 8 und der ersten Galaxy Watch Ultra, unverändert bei.

Modellvarianten und erwartete Hardware-Ausstattung

Die jüngsten Leaks und behördlichen Spezifikationen zeichnen ein detailliertes Bild der unterschiedlichen Ausrichtungen beider Modellreihen:

Galaxy Watch Ultra 2 (Fokus auf Power-User): Das absolute Premium-Modell soll mit einem massiven 784-mAh-Akku ausgestattet sein und könnte als erste Smartwatch von Samsung echte 5G-Konnektivität bieten, was die unabhängige Nutzung ohne Smartphone revolutionieren würde. Im Inneren soll Qualcomms neue Plattform Snapdragon Wear Elite arbeiten. Dieser Chipsatz verspricht stärkere KI-Fähigkeiten direkt auf dem Gerät (On-Device AI) sowie eine deutlich verbesserte Energieeffizienz, wodurch sich die Uhr von konkurrierenden Modellen abheben dürfte.

Das absolute Premium-Modell soll mit einem massiven 784-mAh-Akku ausgestattet sein und könnte als erste Smartwatch von Samsung echte 5G-Konnektivität bieten, was die unabhängige Nutzung ohne Smartphone revolutionieren würde. Im Inneren soll Qualcomms neue Plattform Snapdragon Wear Elite arbeiten. Dieser Chipsatz verspricht stärkere KI-Fähigkeiten direkt auf dem Gerät (On-Device AI) sowie eine deutlich verbesserte Energieeffizienz, wodurch sich die Uhr von konkurrierenden Modellen abheben dürfte. Galaxy Watch 9 (Fokus auf den Massenmarkt): Das Standardmodell ist primär auf den alltäglichen Fitness- und Produktivitätseinsatz ausgelegt. Es soll in zwei Gehäusegrößen erscheinen: Eine 40mm-Variante mit einem 382-mAh-Akku sowie eine 44mm-Version mit einer Akkukapazität von 435 mAh. Für den Antrieb sorgt hier voraussichtlich ein neuer, hauseigener Exynos-Wearable-Chipsatz, der speziell darauf ausgelegt ist, eine längere Akkulaufzeit zu liefern und gleichzeitig die neuesten Features von Wear OS zu unterstützen.

Präsentation auf dem „Galaxy Unpacked“-Event im Juli erwartet

Mit dem Erreichen dieser fortgeschrittenen Zertifizierungsstadien befindet sich Samsungs Smartwatch-Lineup in der finalen Phase vor der offiziellen Ankündigung. In Branchenkreisen wird fest davon ausgegangen, dass das Unternehmen die neuen Wearables im Rahmen seines traditionellen Sommer-Events vorstellen wird.

Das nächste große Galaxy Unpacked-Event wird laut aktuellen Gerüchten am 22. Juli in London stattfinden. Dort sollen die neuen Uhrenmodelle gemeinsam mit den faltbaren Smartphones der nächsten Generation präsentiert werden. Für Besitzer einer aktuellen Galaxy Watch 8 oder der ersten Watch Ultra könnte es sich daher lohnen, mit einer Neuanschaffung zu warten, bis die exakten Leistungssprünge offiziell bestätigt sind.