Höchstes Sicherheitslevel für Business-Kommunikation: Threema führt „DualLock“ ein

Der Marktführer für sichere Kommunikationslösungen, Threema, hebt den Schutz sensibler Unternehmensdaten auf eine neue Stufe. Mit der innovativen Funktion „DualLock“ für die selbstgehostete Version des Business-Messengers sind Chat-Daten selbst dann vor unbefugtem Zugriff geschützt, wenn ein Smartphone verloren geht oder gestohlen wird – und der Dieb sogar den Sperrbildschirm des Geräts überwinden kann.
Sicherheit darf nicht am Sperrbildschirm des Telefons enden. Unter dieser Prämisse hat Threema ein wegweisendes Update für Threema OnPrem – die selbstgehostete Variante der etablierten Business-Lösung Threema Work – ausgerollt. Die neu integrierte Funktion „DualLock“ schließt eine kritische Sicherheitslücke im mobilen Arbeitsalltag: den physischen Verlust des Endgeräts. Durch eine weltweit einzigartige Verknüpfung von clientseitiger Datenhaltung und serverseitiger Kontrolle wird der App-Zugriff im Ernstfall augenblicklich blockiert.
Das Prinzip: Zweifach verschlüsselt gegen Kontrollverlust
Herkömmliche Kommunikationslösungen sichern Daten meist entweder rein serverseitig oder ausschließlich auf dem Endgerät. Threema kombiniert nun das Beste aus beiden Welten.
Bisher war für die Entschlüsselung einer Nachricht standardmäßig ein lokaler privater Schlüssel direkt auf dem Gerät des Nutzers notwendig. Bei aktiviertem „DualLock“ wird nun ein zusätzlicher, zweiter Schlüssel auf dem Server des Unternehmens hinterlegt. Beim Öffnen und Entsperren der App wird dieser serverseitige Schlüssel automatisch abgefragt.
Das bringt im Berufsalltag entscheidende Sicherheitsvorteile:
- Sofortige Sperre bei Geräteverlust: Geht ein Smartphone verloren oder wird es entwendet, kann der IT-Administrator den zusätzlichen Schlüssel auf dem Server sofort deaktivieren.
- Schutz vor lokalen Zugriffen: Ohne die Freigabe durch den Server lässt sich die App nicht öffnen. Selbst wenn unbefugte Dritte das Handy in den Händen halten und den allgemeinen Geräte-PIN kennen, bleiben alle Chats und geschäftlichen Daten absolut unzugänglich.
- Sicheres Offboarding: Unternehmen können so auch ehemaligen Mitarbeitern den Zugang zu geschäftlichen Daten entziehen, selbst wenn die App auf deren privaten Geräten (BYOD – Bring Your Own Device) installiert ist.
„Geräteverlust heißt nicht mehr Kontrollverlust. Wir bringen das Beste aus beiden Welten zusammen und schaffen so Sicherheit in einer Situation, in der das bisher weitgehend aussichtslos schien.“
— Danilo Bargen, CTO bei Threema
Komplette Datenhoheit durch On-Premises-Architektur
Die neue Funktion ist speziell in Threema OnPrem integriert. Im Gegensatz zur klassischen Software-as-a-Service-Variante (SaaS) werden bei der OnPrem-Version alle Daten auf den unternehmenseigenen Servern gespeichert. Dies garantiert Betrieben und Behörden die vollständige und kompromisslose Datenhoheit. Abgesehen vom Hosting-Modell sind die App, das Administrations-Dashboard sowie der Funktionsumfang weitgehend identisch mit Threema Work.
Nahtlose Integration in die Unternehmens-IT
Threema gilt aufgrund seiner konsequenten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, der Zero-Knowledge-Architektur und des strikten Privacy-by-Design-Ansatzes bereits bei über 8.000 Unternehmen und Behörden weltweit als Kommunikationsmittel der Wahl.
Die Anwendung lässt sich über standardisierte Schnittstellen unkompliziert an vorhandene Verzeichnisdienste wie Microsoft Entra ID, Windows Active Directory oder LDAP anbinden. Neben der mobilen App steht den Anwendern zudem eine voll ausgestattete Desktop-Version zur Verfügung, die professionelle Business-Funktionen wie Video-Anrufe und Bildschirmfreigaben unterstützt und sich intuitiv in den Arbeitsalltag integrieren lässt.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.