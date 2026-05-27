Pünktlich zur WM: EWE spendiert massiven Daten-Boost für Mobilfunktarife

Rechtzeitig zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft rollt der norddeutsche Telekommunikationsdienstleister EWE eine attraktive Sonderaktion für Mobilfunkkunden aus. Unter dem Motto „Mehr streamen, mehr teilen, mehr live dabei sein“ erhöht das Unternehmen das Datenvolumen in den Einfach Mobil-Tarifen drastisch, damit Fans kein Tor und keinen WM-Moment von unterwegs verpassen.

Das Highlight der Aktion bildet der Tarif Einfach Mobil L. Hier verdoppelt der Anbieter das Inklusiv-Volumen komplett: Kunden erhalten satte 40 GB plus zusätzliche 40 GB Extra-Datenvolumen geschenkt. Damit stehen monatlich insgesamt 80 GB für mobiles Surfen, Social Media und Live-Streaming zur Verfügung. Gleichzeitig sinkt der Preis im Aktionszeitraum deutlich: Statt der regulären 29,99 Euro kostet der Tarif aktuell nur 19,99 Euro monatlich.

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Bis zu 70 GB extra für maximale Flexibilität

Wer noch mehr Daten benötigt, kann sich je nach Tarifauswahl sogar bis zu 70 GB zusätzliches Datenvolumen on top sichern. Mit dieser Offensive reagiert EWE auf den traditionell stark steigenden Datenhunger während sportlicher Großereignisse, wenn vermehrt hochauflösende Videostreams über das Mobilfunknetz abgerufen werden.

Das Angebot richtet sich an alle, die auch außerhalb der eigenen vier Wände die Spiele in bester Qualität verfolgen und Highlights flexibel mit Freunden teilen möchten. Die Aktion ist ab sofort verfügbar, interessierte Neukunden und Tarifwechsler sollten jedoch nicht zu lange zögern, da der WM-Sonderrabatt zeitlich begrenzt ist.