Pünktlich zur WM: EWE spendiert massiven Daten-Boost für Mobilfunktarife

Rechtzeitig zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft rollt der norddeutsche Telekommunikationsdienstleister EWE eine attraktive Sonderaktion für Mobilfunkkunden aus. Unter dem Motto „Mehr streamen, mehr teilen, mehr live dabei sein“ erhöht das Unternehmen das Datenvolumen in den Einfach Mobil-Tarifen drastisch, damit Fans kein Tor und keinen WM-Moment von unterwegs verpassen.
Das Highlight der Aktion bildet der Tarif Einfach Mobil L. Hier verdoppelt der Anbieter das Inklusiv-Volumen komplett: Kunden erhalten satte 40 GB plus zusätzliche 40 GB Extra-Datenvolumen geschenkt. Damit stehen monatlich insgesamt 80 GB für mobiles Surfen, Social Media und Live-Streaming zur Verfügung. Gleichzeitig sinkt der Preis im Aktionszeitraum deutlich: Statt der regulären 29,99 Euro kostet der Tarif aktuell nur 19,99 Euro monatlich.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Bis zu 70 GB extra für maximale Flexibilität
Wer noch mehr Daten benötigt, kann sich je nach Tarifauswahl sogar bis zu 70 GB zusätzliches Datenvolumen on top sichern. Mit dieser Offensive reagiert EWE auf den traditionell stark steigenden Datenhunger während sportlicher Großereignisse, wenn vermehrt hochauflösende Videostreams über das Mobilfunknetz abgerufen werden.
Das Angebot richtet sich an alle, die auch außerhalb der eigenen vier Wände die Spiele in bester Qualität verfolgen und Highlights flexibel mit Freunden teilen möchten. Die Aktion ist ab sofort verfügbar, interessierte Neukunden und Tarifwechsler sollten jedoch nicht zu lange zögern, da der WM-Sonderrabatt zeitlich begrenzt ist.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.