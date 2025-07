MediaTek überholt Qualcomm bei den Android Smartphones 2024

Laut einem aktuellen Bericht der International Data Corporation (IDC) hat sich das Kräfteverhältnis bei Smartphone-Chipsätzen im Jahr 2024 deutlich verschoben. MediaTek hat Qualcomm als führenden Anbieter für Android-Prozessoren abgelöst und sich mit einem bemerkenswerten Marktanteil an die Spitze gesetzt.

MediaTek dominiert mit 48 % Marktanteil

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete MediaTek ein Wachstum von 8 % und hält nun 48 % des globalen Marktanteils bei Android-Smartphones. Besonders erfolgreich ist MediaTek im Segment preiswerter und mittelklassiger Geräte, in denen Chips der Dimensity-Serie (z. B. 700, 900, 8400) weit verbreitet sind – vor allem in Modellen von Herstellern wie vivo, Xiaomi und Realme. Die Strategie, leistungsfähige 5G-Chips zu günstigen Preisen anzubieten, brachte MediaTek große Erfolge in Schwellenländern wie Indien, Lateinamerika und Afrika. In Indien etwa erreichte MediaTek 2023 einen Marktanteil von beeindruckenden 50 %, während Qualcomm auf 25 % zurückfiel.

Qualcomm verliert im Premium-Bereich

Qualcomm, lange Zeit Platzhirsch im High-End-Segment, musste 2024 erstmals seit 2019 Einbußen hinnehmen. Der Marktanteil sank unter die 60 %-Marke. Zwar sind Chips wie Snapdragon 8 Gen 2 und Snapdragon 8 Elite weiterhin in Flaggschiff-Modellen von Samsung und Co. zu finden, doch MediaTeks Dimensity 9000-Serie sowie neue Konkurrenz durch Samsungs Exynos und Huaweis HiSilicon setzen Qualcomm zunehmend unter Druck. Im vierten Quartal 2023 betrug Qualcomms Anteil weltweit nur noch 23 %, während MediaTek auf 36 % kam.

Gründe für MediaTeks Erfolg

Der Aufstieg von MediaTek lässt sich auf mehrere Entwicklungen zurückführen:

Nachfrageboom bei günstigen 5G-Smartphones : Besonders im Segment unter 250 US-Dollar explodierten die Verkaufszahlen um 62 %.

: Besonders im Segment unter 250 US-Dollar explodierten die Verkaufszahlen um 62 %. Starke Hersteller-Allianzen : Partnerschaften mit Samsung, Xiaomi und Oppo stärken die Präsenz von MediaTek-Chips.

: Partnerschaften mit Samsung, Xiaomi und Oppo stärken die Präsenz von MediaTek-Chips. Strategische Lückenfüller: Während Qualcomm sich auf Premium-Modelle konzentrierte, nutzte MediaTek die Gelegenheit, die Mittelklasse für sich zu gewinnen.

Qualcomm bleibt beim Umsatz vorn

Trotz sinkender Marktanteile bleibt Qualcomm der Umsatzführer im Smartphone-AP/SoC-Markt. Im zweiten Quartal 2023 entfielen 40 % der Einnahmen auf Qualcomm – dank seiner dominierenden Stellung bei Premium-Geräten. MediaTek dagegen erzielte mit seinen Volumenmodellen 16 % des Umsatzes.

Ausblick: Der Wettlauf geht weiter

Die Konkurrenz zwischen MediaTek und Qualcomm bleibt spannend. MediaTek arbeitet mit Chips wie dem Dimensity 8400 daran, auch im Premiumbereich Fuß zu fassen. Qualcomm wiederum setzt auf innovative KI-Funktionen und enge Partnerschaften, etwa mit Samsung für die kommende Galaxy-S25-Serie. Gleichzeitig mischen auch Anbieter wie Unisoc, Exynos und HiSilicon den Markt weiter auf – das Chip-Rennen bleibt heiß.

MediaTek macht nicht nur in Schwellenländern Fortschritte, sondern auch in etablierten Märkten wie den USA, wo das Unternehmen bereits 2021 die Führung übernahm. Mit dem Siegeszug erschwinglicher 5G-Smartphones dürfte MediaTeks Wachstum weiter anhalten. Qualcomm hingegen bleibt eine feste Größe in der Oberklasse.