CMF: neue Smartphones Marke vor dem Start

Unter dem Namen CMF kann man jetzt bereits Technik kaufen, allerdings sind es in erster Linie günstigere Geräte wie Ladegeräte oder InEars. Nun scheint das Unternehmen aber auch den Start eines Smartphones vorzubereiten, denn in der BIS Datenbank ist ein CMF Smartphone aufgetaucht. Noch sind die Geräte nicht erhältlich, aber der Marktstart der neuen CMF Phones wird offensichtlich vorbereitet.

Bei Gizmochina schreibt man dazu:

Die Untermarke von Nothing, CMF, hat sich mit ihrem erschwinglichen Zubehör wie Nackenbändern, Ohrhörern und Ladegeräten einen Namen auf dem Markt gemacht. Ein aktuelles Leck deutet jedoch darauf hin, dass CMF möglicherweise noch einen Schritt weiter geht und in den Smartphone-Bereich vordringt. In der indischen BIS-Zertifizierungsdatenbank ist ein Gerät mit der Modellnummer „A015“ aufgetaucht. Während diese Modellnummer ursprünglich mit dem kommenden Nothing Phone (3) verknüpft war, wird es von der BIS ausdrücklich als CMF-Produkt erwähnt. Dies beseitigt jegliche Verwirrung darüber, dass es sich um Phone (3) handelt, und löst Spekulationen über das erste Smartphone von CMF aus. Auch die Modellnummer „A015“ weicht vom typischen Namensschema von Nothing ab (A063 für Phone (1) und A065 für Phone (2)). Es verleiht der Idee eines Telefons der Marke CMF noch mehr Gewicht.

Hinter CMF steht die Smartphone Marke Nothing und wahrscheinlich wird CMF den günstigeren Preisbereich abdecken und Nothing die teureren Modelle. Offen ist, ob die CMF Smartphones auch nach Deutschland kommen werden. Es kann durchaus sein, dass die Marke von allem den Markt in Asien bedient, aber das muss man noch abwarten.

BILD Nothing Phone