OnePlus 13: Kamera-Bereich wie beim iPhone

Grafisches Material zum OnePlus 13 gibt es bisher noch nicht und daher war bisher offen, was genau das Unternehmen für die neuen Modelle Ende des Jahres plant. Auf Weibo ist aber nun eine Zeichnung aufgetaucht, die angeblich bereits das Kamera-Modul der neuen OnePlus 13 zeigt und wenn diese Daten stimmen, dass wird das Unternehmen in diesem Jahr auf einen quadratisches Kamera-Bereich setzen, der etwas an die aktuellen iPhone Modelle oder auch das Xiaomi 14 erinnert.

Bei Androidheadlines schreibt man dazu:

Nun, basierend auf dem Beitrag von Fixed Focus Digital auf Weibo zeigt dieses Rendering ein „Schätzdiagramm“, das auf „Nachrichten aus der Außenwelt“ basiert. Sie müssen die Übersetzung entschuldigen, da es sich um eine maschinelle Übersetzung aus der chinesischen Sprache handelt. Es scheint, als hätte der Tippgeber entweder das Telefon gesehen oder arbeitet mit den ihm zur Verfügung gestellten Informationen. Unabhängig davon wird das Endprodukt anscheinend dem ähneln, was Sie unten sehen können. Die Rückplatte des Telefons ist zu den Seiten hin gebogen, wie wir es von OnePlus-Flaggschiffen gewohnt sind. Auf der Rückseite werden Sie eine rechteckige Kamerainsel bemerken, die keine Verbindung zur rechten Seite oder ähnliches hat.

Wirklich eigenständig wirken die Modelle damit aber leider nicht und es bleibt abzuwarten, welche anderen Elemente es noch für die Rückseite gibt, um das typische OnePlus-Feeling auch bei den OnePlus 13 wieder zu bekommen.

