Google Smart Glasses: neues Patent macht Hoffnung auf neue Entwicklungen

Es ist ruhig geworden um die smarte Brille von Google und es gib wenig Neuerungen in diesem Bereich generell. Daher ist es recht interessant, dass Google ein Patent einer zugekauften Firma nun unter eigenen Namen neu veröffentlicht hat. Das könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen wieder mit der Entwicklung in diesem Bereich anfängt. Allerdings hat sich oft genug gezeigt, das Patente nicht unbedingt in konkreten Entwicklungen münden, das sollte man sich noch nicht zu sehr freuen.

Bei PatentlyApple schreibt man dazu:

Im Juni 2020 veröffentlichte Patently Apple einen Bericht mit dem Titel „Alphabet hat Berichten zufolge das kanadische AR-Smartglasses-Unternehmen ‚North‘ übernommen, das uns einen Einblick in deren Zukunft gibt.“ Und während Google sein „Enterprise“-Smartglasses-Projekt eingestellt hat, ist sein Verbraucherprojekt immer noch am Leben. Unten sehen Sie ein Video von „North“, dem Smartglasses-Unternehmen, das Google/Alphabet übernommen hat. Introducing Focals by North. Your smartest pair of glasses.

Dieses Video auf YouTube ansehen Für alle Interessierten: Eines der von Google erworbenen Patente des Datenbrillenherstellers „North“ wurde nun unter Google veröffentlicht.

Das von Google erworbene Patent beschreibt Systeme und Methoden zur Bereitstellung von Laserprojektoren mit laserbasierten optischen Motoren sowie Funktionen zur Messung der Lichtintensität und/oder Laserausgangsleistung (z. B. Überwachung). Gemäß den verschiedenen hierin beschriebenen Ausführungsformen umfasst eine optische Einheit eines Laserprojektors mindestens eine Laserquelle (z. B. eine Laserdiode oder mehrere Laserdioden), die in einem (z. B. teilweise oder vollständig hermetisch versiegelten) Gehäuse eingeschlossen sein kann. Das Gehäuse kann ein optisches Fenster (manchmal hier auch als „Austrittsfenster“ bezeichnet) umfassen, das in eine seiner Seitenwände oder oberen Fläche integriert sein kann oder das eine seiner Seitenwände oder oberen Fläche bildet.

Ob und in welche Form Google dieses Patent umsetzen möchte, geht aus dem Dokument leider nicht hervor.